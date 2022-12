Torna la suggestione del Natale e del presepe presso l'antico Mulino Storico Sapignoli

Puntualmente ritorna la suggestione del Natale e del presepe presso l'antico Museo Mulino Storico Sapignoli di Poggio Torriana. Grazie all'installazione di Rita Ronconi con "Trame del bosco" e la Stamperia Pascucci, con il sostegno del Comune di Poggio Torriana ed il contributo dell'Associazione "Gli Amici del Mulino Sapignoli-APS", giovedì 8 dicembre, il Mulino inaugura l'arrivo del Natale. Alle ore 15:30, per la rassegna Figure a Teatro la Compagnia Barbariccia di Sasso Marconi porterà in scena lo spettacolo di burattini "Il mistero del cane nero" presso il Centro Sociale, Via costa del Macello 8 (loc. Poggio Berni), l'ingresso è gratuito ed è gradita la prenotazione al numero 0541688273 oppure per mail a.teodorani@comune.poggiotorriana.rn.it. Con il calare delle tenebre alle ore 16:45 si terrà la tradizionale fiaccolata accompagnata dalle classiche note della zampogna fino al Museo Mulino Sapignoli per ammirare l'installazione artistica e gustare una merenda a base di cioccolata calda e vin brùlè. Nei giorni festivi 11-18-26 Dicembre e 6-15 gennaio, dalle 15:00 alle 18:00, Gli Amici del Mulino Sapignoli resteranno a disposizione per visite guidate gratuite al Museo e all'installazione.