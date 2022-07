Torna P.assaggi di vino: la Piazza sull’Acqua e il Ponte di Tiberio celebrano le eccellenze enologiche

Torna P.assaggi di vino dall’8 al 10 luglio nella Piazza sull’Acqua ed al Ponte di Tiberio a Rimini. E’ un’atmosfera di grande suggestione in una edizione finalmente libera da restrizioni con la musica di Unforgettable Djset ( nell’edizione 2021 la musica era proibita per le norme anti assembramento anti Covid) e con lo staff della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini e di Impronta Digitale carichi per un’edizione che vuole attestarsi sui 30.000 “brindisi” rispetto ai pur importanti 15.000 del 2021. 5 i punti food, 4 i punti vendita dei calici, 4 i coupon abbinati ad ogni bicchiere a 15 euro con ogni ulteriore assaggio a 3 euro. Insomma una occasione unica per assaggiare il mondo della produzione riminese fatta di rebola, pagadebit, sangiovese e tagli bordolesi. Importanti le opportunità di food con le vongole Bernardi che accompagnano la rebola; il pesce al cartoccio del nostro mare ed i panini strabuoni di Strampalato per i vini più strutturati; le pizze , crostate e succhi della Latteria del Borgo insieme alle dolci creazioni di Sweet Line per chi vuole abbinare i vini a percorsi insoliti.

“Questa è una comunità di produttori che rappresenta la capacità di stare assieme - chiosa l’Assessore alle Partecipate non Societarie del Comune di Rimini Kristian Gianfreda - quando vedo queste realtà penso ad una amministrazione meno sola, penso a pezzi di società sana che hanno la capacità di progettare ed alle quali noi come Comune di Rimini saremo vicini”. Chiara Astolfi Direttrice di Visit Romagna indica la strada “non voglio sentire parlare di entroterra, quello delle nostre colline è un prodotto turistico legato all’enoturismo che è propedeutico ma anche destagionalizzato rispetto alla costa”. “Sosteniamo e rilanciamo il comparto vinicolo della Romagna di cui Rimini fa parte - dice Giovanna Briganti Vice Segretaria Generale della Camera di Commercio della Romagna - essere qui oggi significa fare parte di un gruppo di resilienza positiva contro i cambiamenti climatici e l’aumento di energia”.

Non manca l’appoggia di Enrica Mancini in rappresentanza dei ristoratori del Borgo San Giuliano “si è costituita una famiglia di produttori che ha permesso ai ristoranti di Rimini di giocarsi una carta in più attraverso la conoscenza del prodotto. P.assaggi dimostra che insieme si possono fare cose importanti tra food e wine”. “La parola che ci unisce è territorio - interviene Rinaldo Pascucci Responsabile Agricoltura di Rivierabanca - La banca ha deciso di coinvolgere 40 soci giovani nella kermesse di p.assaggi di vino e non si escludono in futuro degustazioni e wine esperience”. Chiude il Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini Sandro Santini citando il cogito cartesiano e Socrate “questa è una edizione di piena maturità e consapevolezza. Da una parte la mente, dopo 20 anni il territorio ci percepisce come valenza sistemica. Dall’altra il cuore che ci fa intuire l’importanza di essere con Rimini e per Rimini, una comunità coesa fatta di produttori, ristoratori, istituzioni pubbliche, bancarie e singoli cittadini”.