Torna Scuolinfesta, la festa dell'Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni

Una giornata di festa per celebrare la fine dell'anno scolastico con tutti gli ordini di studio. Si tratta di Scuolinfesta, la festa dell'Istituto Comprensivo Statale, un'iniziativa annuale e ormai tradizionale che mancava da due anni a San Giovanni in Marignano e che torna quest'anno nella sua formula completa. Sabato mattina, alla presenza dell'Amministrazione comunale al completo, sono stati presentati i lavori di fine anno di tutti gli ordini di studio, si è svolta l'inaugurazione della nuova viabilità e del nuovo parcheggio di accesso alla Scuola Primaria e sono stati premiati studenti e classi per diversi laboratori e progetti in particolare: premiazione dei vincitori delle Olimpiadi di Matematica; premiazione delle classi vincitrici di Siamo Nati per Camminare; Consegna degli Attestati di Bravo Pedone; Consegna degli Attestati di Bravo Ciclista; Premio Progetto Riciclandino.

Infine sono state consegnate a tutti gli utenti delle borracce nell'ambito del progetto di Educazione Ambientale. La festa continuerà nel pomeriggio con la presentazione dei laboratori, animazioni e canti da parte degli studenti con la possibilità per genitori e famiglie di accedere e partecipare. Afferma l'Amministrazione comunale: "Occasioni di festa e di incontro come questo sono dei veri ritorni alla normalità. Li attendevamo davvero e la gioia di questa mattina è davvero percepibile e condivisa. Scuolinfesta è un unicum, in quanto grazie agli spazi a disposizione nell'Istituto Comprensivo possiamo festeggiare con tutte le classi ed ordini di studio. Siamo davvero felici e riconoscenti alla Dirigente, alle insegnanti e a Scuolinfesta aps per l'impegno nel rendere possibile tutto questo".