Come ogni anno tornano gli appuntamenti dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini realizzati in collaborazione con i Comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Cattolica e Riccione e con il coordinamento provinciale di Libera, l’Istituto Storico per la Resistenza e della Storia Contemporanea e gli istituti scolastici del territorio, in occasione della Settimana della legalità promossa dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e della celebrazione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il 21 marzo. L’opportunità per valorizzare il lavoro di presidio contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale ed economico della Riviera, attraverso la realizzazione di incontri ed appuntamenti di sensibilizzazione e diffusione di una cultura della legalità tra i cittadini e gli studenti.

“Fin dalla sua nascita tra le finalità dell’osservatorio c’è l’Educazione alla legalità, che significa soprattutto elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, favorire l’acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza” – spiega Ivan Cecchini, dirigente del Comune di Bellaria Igea – Marina e responsabile dell’Osservatorio provinciale. Per questo ancora una volta l’Osservatorio parte proprio dalle scuole e sostiene le attività di docenti e studenti nel conoscere e capire fenomeni come quello della mafia anche sul territorio. Analizzando i fatti di cronaca più recenti, partendo dalla radice della criminalità organizzata e dalla consapevolezza sugli strumenti che lo Stato ha elaborato per combatterla, i temi affrontati anche per questo 21 marzo saranno tanti, con un calendario fitto di appuntamenti. “Grazie a progetti come questi l’Osservatorio, con il contributo ed il sostegno della Regione Emilia-Romagna, mette in relazione l’associazionismo, le scuole e gli enti locali sempre con un obiettivo: promuovere una cultura della legalità per sviluppare gli anticorpi nelle nostre comunità partendo dalle nuove generazioni” aggiunge Cecchini.