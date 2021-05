Tornano gli eventi sulla battigia: fissate le date per Un mare diVino e lo spettacolo dei fuochi

Piacere Spiaggia Rimini presenta l’estate 2021: mai stagione più ricca di quella che arriverà. La spiaggia di Rimini, sotto i riflettori dei tg nazionali e internazionali, nel viavai di giornalisti e troupe cinematografiche, vanta sicuramente la riapertura più attesa e comunicata di tutte. Piacere Spiaggia Rimini ha presentato l’estate 2021 al Bagno 54, inaugurando un’estate che si preannuncia entusiasmante con brindisi e anticipazioni. Carlotta Puorto, responsabile eventi del network, spiega in breve il successo del 2020: “l’estate scorsa i bagnini di Rimini, da sempre abituati a un’attenzione alle esigenze del bagnante quasi personalizzata ad hoc per ognuno degli ospiti, non si sono fatti trovare impreparati dai protocolli ministeriali: “in spiaggia col sorriso” era il brand che raccoglieva norme e comunicazioni dirette agli ospiti, un ambizioso progetto che ha trovato il favore della Regione fino a diventare claim della Romagna e che è valso a Rimini il 1° posto come destinazione più sicura del 2020 (Osservatorio JFC). Dopo un anno, i bagnini ritornano in spiaggia più consapevoli e più fantasiosi di prima”. Il rispetto di tutte le norme di sicurezza viene garantito, come nel 2020, con distanziamenti tra paletti amplissimi (ci sono spiagge che arrivano a 25mq tra ombrellone e ombrellone) e informative multilingua presenti agli accessi, ma soprattutto da una partnership inedita con un’azienda leader produttrice di igienizzanti che fa da sigillo di qualità in tutte le spiagge associate alla Cooperativa Operatori Balneari di Rimini Sud. I bagnini rassicurano così turisti e residenti, a cui dedicano tutte le novità della stagione 2021 tra vecchie mode “rivisitate” che tornano in auge e nuovi eventi.

La spiaggia della solidarietà. Ritorno alla “libertà” ma con un occhio di riguardo alle responsabilità di ognuno di noi: la spiaggia di Rimini si fa portavoce di un’attenzione particolare a chi, in questi mesi, è stato in prima linea, con eventi, collaborazioni e convenzioni. “Fiore all’occhiello della spiaggia è la partnership per Many Hearts One Love, che stiamo promuovendo e promuoveremo durante l’estate. Piacere Spiaggia Rimini è al fianco della Croce Rossa Italiana e nel corso dei prossimi mesi dedicherà spazio ed eventi a questa istituzione che unisce milioni di volontari nel mondo”, raccontano. “Da sempre, Piacere Spiaggia Rimini è attiva nel sociale e collabora con onlus e associazioni attive nella lotta per i diritti e la tutela delle categorie più deboli. Metterci a disposizione per la Croce Rossa Italiana ci riempie di orgoglio”. La parola d’ordine quest’anno sarà “relax”. Sport e benessere in riva al mare. Il bagnante troverà servizi, appuntamenti, micro-eventi e possibilità di intrattenersi in spiaggia dalle prime ore del mattino con il risveglio muscolare fino all’ultimo brindisi al chiringuito, dopo il tramonto. Sarà l’estate delle attività sportive all’aria aperta, tanto penalizzate nell’ultimo anno: un ritorno agli ampi spazi della spiaggia di discipline classiche come lo yoga e il pilates, ma anche novità come la thai boxe, il judo e il karate per i più piccoli, oltre che le sessioni di allenamento funzionale nelle aree polivalenti. Decine di appuntamenti scandiranno la giornata in spiaggia, un momento fitness per ogni target e tante occasioni di “condivisione” reale, fisica, tangibile, seppur nel rispetto delle regole. Già pronte le date (alcune delle quali già in prossimità di svolgersi) di campionati di teqball e footvolley; riflettori puntati sul BeTable, un gioiellino della falegnameria nato per prestazioni di rimbalzo imbattibili nel gioco del foot-table: componibile in meno di un minuto, il BeTable diventa un campo da gioco portatile di cui si prevede una vera e propria invasione del litorale.

Si tornerà in spiaggia in compagnia dei propri animali a quattro zampe: mai come quest’anno un boom di aree organizzate pet friendly che, tra il bagno 1 e il bagno 150, sono oltre 100. Ad essere coccolati non saranno soltanto i padroni, ma anche gli animali: tra le spiagge associate a Piacere Spiaggia Rimini, infatti, ci sono location che dedicano interi servizi come l’aperitivo per cani, dog-sitting, toilettatura, sfilate e corse per gli animali di più taglie. Una vacanza perfetta perché tutte le esigenze vengano altamente soddisfatte. I grandi eventi da sempre in palinsesto torneranno ad animare la spiaggia dopo il tramonto e fino a quando sarà possibile: fissate le date di Un Mare di Vino & Fuoco (22/07/2021) che unirà i concept dei due più grandi eventi della stagione – il percorso degustazione a riva e l’allestimento di Baie del Fuoco con fuochisti e danzatori che si esibiscono in più repliche; il tutto contornato da km e km di lucine a riva e da decine di live band e dj set – e di Un Mare di Sport (11-12/09/2021) a chiusura della stagione, che consisterà in un weekend di sport-non-stop. Piacere Spiaggia Rimini comunica così il ritorno alla sua normalità: le grandi manifestazioni, che nel 2020 sono state raccolte nella prima edizione di Un Mare di Rosa, apriranno e chiuderanno la stagione della ripartenza. Sarà l’estate dei grandi esordi…e dei grandi ritorni. La più grande novità è una rivisitazione del “servizio fotografico” in spiaggia, un ritorno dal sapore vintage della stampa fotografica: l’Estate per sempre consiste in una piattaforma che permette la personalizzazione foto e la stampa in 3D di cornici personalizzate a tema spiaggia che vengono poi consegnate direttamente…sotto l’ombrellone. Un progetto che trova la luce dopo un anno di studio e che mette insieme creatività, colori e spensieratezza tipici dell’estate e della spiaggia di Rimini per gli ospiti che desiderano toccare i propri ricordi e riviverli all’infinito. Funziona così: il bagnante inquadra il codice, atterra sul sito myphotodays.it, personalizza le cornici e invia l’ordine: in 48h, gli verranno consegnate le foto 3D direttamente in reception. Un’esperienza che sa di quell’artigianalità di una volta, di quei souvenir del passato che si chiedevano sempre, quando qualcuno andava in vacanza: un’occasione per tornare a dare valore ai momenti di condivisione e goliardia nella spiaggia più divertente d’Italia. Un semplice modo per portarsene a casa un pezzo.

Nel 2021 sulle spiagge di Miramare e Rivazzurra sarà inoltre attivo un servizio del tutto inedito altrove: il delivery si moltiplica e arriva ai cosmetici. Con delle convenzioni siglate da Piacere Spiaggia Rimini con comitati di farmacie locali, quest’anno sarà possibile ordinare il proprio olio abbronzante direttamente dal bagnino. Olii, creme, spray, ma anche make up e prodotti del beauty con tutorial e make up session direttamente in spiaggia: un palcoscenico battuto da tutti, quello della riviera, che trova spazio per qualsiasi interesse e passione. Il filo che unisce i lunghissimi 7 km di costa passa, a riva, dai chiringuiti, le vere star della spiaggia da qualche anno: dopo l’inaugurazione de l’Atollo al bagno 34, esordisce anche il chiringuito Kokale al bagno 63, oltre a tanti altri. I chiringuiti, che nascono dall’incontro tra bagnino e ristoratore, rimangono il centro nevralgico della giornata in spiaggia: da semplici chioschi stanno diventando sempre più fucine di idee per eventi itineranti, di sport e intrattenimento, grazie al coordinamento unico di Piacere Spiaggia Rimini. Merito storico della società è stato quello di aver contribuito fortemente a riqualificare, tramite i grandi eventi, la frequentazione in spiaggia di sera, dopo il tramonto. Oltre alle grandi manifestazioni, sono in calendario (ancora da definire nello specifico) degli happening sotto le stelle: micro-show serali che concentreranno in eventi one-shot tutto quello che poi, di giorno in giorno, si vivrà bagno per bagno. Anticipazioni: feste a tema, contest social e giochi itineranti. Con una decina di cambi di gestione e cambi di proprietà, è cambiato ancora il passo nella fornitura di servizi ai bagnanti e l’asticella si è alzata nuovamente: tra i nuovi proprietari, più forte la consapevolezza dell’impatto ambientale, più alta l’attenzione al riciclo, alla protezione del fratino (che ha nidificato al bagno 133: i bagnini si sono autoproclamati “neogenitori”!), al riutilizzo quando possibile. La volontà dei bagnini di Rimini non è tornare alla normalità è plasmarne una nuova grazie ad un’offerta compatta di servizi integrati che rendono la spiaggia la prima scelta pronosticata di turisti italiani e stranieri in Emilia-Romagna. Con una personalizzazione così specifica e una gamma così ampia, si prefigura davvero un’estate infinita, una vacanza per sempre.