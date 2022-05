Tornano i "Summer Camp" per le ragazze che vogliono avvicinarsi alla tecnologia

Torna il Summer Camp Ragazze Digitali che diventa Ragazze Digitali Emilia Romagna, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Tra le novità dell'edizione 2022, le sedi in cui si svolgerà: oltre alle sedi storiche dell’Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, le studentesse del terzo e quarto anno di qualsiasi tipo di scuola superiore potranno scegliere anche Parma e Ferrara. Avranno inoltre la possibilità di scegliere due percorsi, in presenza e online. Il Summer Camp laboratoriale, in svolgimento dal 20 giugno all’8 luglio, si terrà nelle sedi universitarie di Bologna, Cesena, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara per un massimo di 45 ragazze per sede, anche online.

Ogni sede seguirà un proprio programma: Bologna - Programmazione di videogiochi in linguaggio Python; Cesena - Sviluppo di app con Kodular con elementi di intelligenza artificiale; Ferrara - Arduino, Internet of Things e Intelligenza Artificiale: rendere smart gli oggetti di uso comune; Modena - Programmazione di videogiochi in linguaggio Python; Parma - Programmazione di videogiochi in linguaggio Python; Reggio Emilia - Programmazione robot basati su Arduino e controllati da app; Edizione online - Sviluppo di app con Kodular con elementi di intelligenza artificiale. Il Summer Camper seminariale (non è previsto un limite di partecipanti) si svolgerà solo online, dal 20 al 30 giugno, con otto appuntamenti pomeridiani durante i quali le ragazze coinvolte potranno assistere a testimonianze di esperte ed esperti provenienti dal mondo imprenditoriale e accademico. Facendo luce sulle loro traiettorie professionali, l’obiettivo è di far passare il messaggio che anche le donne possono affermarsi nel mondo del digitale, pur in presenza di rischi e fattori d’ostacolo che persistono tuttora, e non è possibile sottovalutare.

Un'opportunità completamente gratuita - basta registrarsi sul sito https://digitale.regione.emilia-romagna.it/ragazze-digitali - che ha l'obiettivo di avvicinare le ragazze all’informatica e alla programmazione e aumentare il livello di competenze informatiche necessarie per prosperare in un mondo digitale, sia nella società che sul posto di lavoro. Secondo il Rapporto 2021 sull'Indice dell'economia e della società digitale - Capitale umano l’Italia si colloca al terzultimo posto fra i 27 paesi membri (peggio di noi fanno solo Romania e Bulgaria), con un valore di poco superiore ai 30 punti, quando la media europea si attesta su 49 punti e i migliori paesi (Finlandia e Svezia) ottengono dai 70 agli 80 punti – interviene la responsabile scientifica per Unibo, prof.ssa Antonella Carbonaro – ed è indirizzato alle studentesse del III e IV anno della scuola superiore.