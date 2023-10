Tornano i ladri di biciclette, un uomo scoperto dai Carabinieri mentre tenta il furto in un garage

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno intensificato i controlli del territorio rivierasco e dell’entroterra, al fine di contrastare e prevenire i fenomeni connessi alla criminalità predatoria, nonché gli illeciti afferenti le sostanze stupefacenti. In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Misano Adriatico hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato un italiano 49enne, a seguito di segnalazione da parte di cittadini che avevano notato una persona introdursi in una abitazione e che a loro avviso stava per portare via una bicicletta dalla rimessa. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno rintracciato e fermato il sospettato, recuperando il velocipede che è stato poi restituito legittimo proprietario. All’esito delle formalità di rito, l'uomo è stato portato presso il Tribunale di Rimini per la celebrazione del Giudizio direttissimo.

All’esito degli altri servizi di controllo sono stati deferiti in stato di libertà per: per ricettazione dalla Stazione Carabinieri di Riccione uno straniero 35enne, poiché trovato in possesso di un telefono cellulare risultato oggetto furto e prontamente restituito al legittimo proprietario. Per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, dalla Stazione di Montefiore Conca, un 19enne che è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani e di un coltello, tutto sottoposto a sequestro.

E ancora: per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti da personale del N.O.R. - Sezione Radiomobile di Riccione e Tenenza di Cattolica un 20enne trovato possesso di 42 grammi di hashish, 0,6 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

Per guida in stato di ebbrezza alcolica, 2 utenti della strada risultati positivi alla prova etilometrica, con conseguente ritiro delle rispettive patenti di guida.

Infine, sono stati complessivamente: sottoposti a controllo 75 auto/motoveicoli e 105 persone; elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada; segnalati alla competente Autorità amministrativa 2 persone trovate in possesso di complessivi 0,80 grammi di cocaina e 0,5 grammi di hashish.