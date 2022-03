Tornano le fiere in presenza dedicate al turismo, l'Emilia Romagna si promuove a Parigi e Napoli

Da giovedì 17 a domenica 20 marzo, la Regione Emilia-Romagna torna a promuovere in presenza, insieme alle destinazioni turistiche, i suoi territori e prodotti di eccellenza in due Fiere internazionali: il “Salon Destinations Nature” di Parigi (17-20 marzo) e la “Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo” di Napoli (18-20 marzo). Dalla vacanza attiva ed en plein air, alla Food Valley, dalla Motor Valley alla Riviera Romagnola e al wellness, tante le proposte turistiche presenti negli stand di Apt Servizi Emilia-Romagna, dove non mancheranno incontri e presentazioni delle novità 2022.

Al salone di Parigi

Dopo due anni di stop l’Emilia Romagna è in Francia, per presentare la sua offerta turistica di vacanza attiva ed en plein air. Da giovedì 17 a domenica 20 marzo parteciperà al Salon Destinations Nature di Parigi (Destinations nature) - la fiera dedicata allo sport all’aria aperta, alle vacanze in natura e ai viaggiatori amanti del trekking e del cicloturismo ospitata al polo fieristico “Paris Expo Porte de Versailles”- con uno stand di 30 metri quadrati (E 94), nel Padiglione 4.3.

Durante le 4 giornate verrà distribuito materiale promozionale in lingua relativo ai prodotti cicloturismo - con i percorsi tra natura e città d’arte, le più importanti manifestazioni su due ruote del territorio e l’ospitalità specializzata per ciclisti - il turismo slow dei 20 Cammini Spirituali e le Vie di Pellegrinaggio che attraversano l’Emilia- Romagna (Cammini Emilia-Romagna), il Circuito dei Castelli dell’Emilia-Romagna (Castelli Emilia-Romagna) e il Parco del Delta del Po, un ecosistema con caratteristiche ambientali ed ecologiche uniche. Sabato 19 marzo alle 14,30, nell’area conferenze del quartiere fieristico (Padiglione 4), le 3 Destinazioni Turistiche terranno una presentazione dal titolo: “Émilie Romagne, Italie: itinéraires et vacances en plein air” (“Emilia Romagna, Italia: itinerari e vacanze en plein air”), in cui illustreranno ai visitatori della fiera il ricco patrimonio naturalistico e culturale da vivere all’aria aperta, a piedi e in sella alle due ruote.

Aprirà l’incontro Pierangelo Romersi, Direttore della Destinazione Visit Emilia con l’intervento: «Émilie: où la voie Francigène rencontre les Apennins» (“Emilia: dove la Via Francigena incontra gli Appennini”). Successivamente Patrik Romano, Managing director di Bologna Welcome, parlerà di «Ciclovia del Sole, Via degli Dei et bien d'autres: les grands itinéraires de plein air pour redémarrer entre Bologne et Modène» (“Ciclovia del Sole, Via degli Dei e tanti altri: i grandi percorsi all’aria aperta per ripartire tra Bologna e Modena”). «Les voies de Dante» (“Le vie di Dante”) sarà lo speech conclusivo tenuto da Elisa Mazzini, Sales Manager del Consorzio turistico ravennate “Life in Tour by IF imola Faenza”.

La Fiera è l’appuntamento esclusivo che la Regione Emilia-Romagna ha per la stagione 2022 con il mercato francese interessato all’”outdoor and adventure travel”. I trend del mercato confermano che il 44% dei turisti francesi desidera fare vacanze attive e il desiderio di esperienze avventura arriva fino al 50% per la fascia d’età 15-19 e fino al 52% per la fascia 20-30.

Borsa Mediterranea del Turismo

Apt Servizi sarà contemporaneamente alla Borsa Mediterranea del Turismo nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli con uno stand di 64 metri quadrati. (n. 5076 – 5077, Padiglione 5). Allo stand saranno presenti le Destinazioni Bologna-Modena e Visit Emilia insieme a 14 operatori turistici regionali della costa e dell’entroterra, con i loro rispettivi materiali promozionali, che si concentreranno sui temi enogastronomia, motorvalley e mare. La Fiera sarà anche l’occasione per Visit Emilia di illustrare l’eccellenza del territorio, con i suoi 15 eventi top dell’anno, le novita? e le proposte di soggiorno 2022, alla conferenza stampa di venerdì 18 marzo: “La Food Valley italiana tra castelli, benessere e shopping (ore 14, Sala Tirreno, Padiglione 6). Interverranno il Presidente Visit Emilia Cristiano Casa e 4 operatori emiliani presenti allo stand (Food Vally Travel & Leisure, Parma Incoming, Fidenza Village - The Bicester Village Shopping Collection, Only4u). Al termine dell’incontro ci sarà una degustazione di Parmigiano Reggiano, Coppa Piacentina e vini Dop emiliani, offerta da Food Valley Travel & Leisure. La fiera rappresenta il punto di incontro privilegiato per tutto il bacino del Mediterraneo, coinvolgendo oltre 70 paesi e 450 espositori, dai tour operator alle agenzie di viaggio alle catene alberghiere, dalla ristorazione e catering alle compagnie aeree, dagli enti del turismo internazionale, dai consorzi turistici, ospitando oltre 20 mila visitatori professionali nei 3 giorni. Nel padiglione Italia dedicato all’incoming, oltre 300 buyer nazionali e internazionali si danno appuntamento per questa importante occasione di aggiornamento e di formazione sui trend e le novità del settore.