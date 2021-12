Tornano nella loro scuola 15 ex studenti diventati professionisti, l'incontro all'istituto Molari

Quindici professionisti, principalmente ex studenti dell'istituto, raccontano il mondo del lavoro ai ragazzi. A farlo, questo sabato, per tutta la mattinata, sono stati 15 professionisti tra direttori operativi, consulenti finanziari, imprenditori, commercialisti, avvocati che, di fronte agli studenti dell’Istituto Tecnico commerciale “Rino Molari” di Santarcangelo (Isiss “Einaudi-Molari”), hanno raccontato le particolarità della propria professione, gli studi intrapresi, e hanno risposto alle domande dei ragazzi che si preparano ad affrontare le sfide del mondo del lavoro e dell'università.

“Molari at work”, è una iniziativa giunta già alla quinta edizione. Organizzata interamente dagli studenti e supervisionata dagli insegnanti Maria Angela Belavista, Cristina Casadei e Manuel Mussoni si inserisce all'interno delle ore previste per i “Percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Sono gli studenti stessi ad organizzare interamente la giornata a partire dall'individuazione delle professioni, dei “testimonial”, degli inviti, dell'accoglienza e infine della “logistica” stessa dell'evento. Sono loro, inoltre, a gestire il set fotografico dell’iniziativa e a curare la parte social. Tutte attività che, anch'esse, contribuiscono alla crescita e maturità dei ragazzi. La segreteria organizzativa dell’evento è curata da Maria Sole Billi e Mattia Gualtieri della classe IVE (entrambi rappresentanti d’Istituto). A sottolineare il valore formativo e l’integrazione che l’Istituto ha con il territorio sono intervenuti gli Assessori Angela Garattoni (servizi scolastici) ed Emanuele Zangoli (Bilancio) del comune di Santarcangelo di Romagna.

“Si chiama protagonismo degli studenti - chiosa soddisfatta la dirigente Daniela Massimiliani - è una metodologia che responsabilizza i ragazzi e fa acquisire loro importanti soft skills indispensabili sia per il lavoro che per l’università. Per noi Molari at work è una iniziativa importante per creare continuità e per interagire sempre di più con il territorio con il quale abbiamo appena realizzato un progetto strategico di sviluppo della scuola che verrà presentato alla stampa a gennaio insieme al Comune di Santarcangelo, Fondazione Francolini e Zona Moka co-working. Questa rete offre ai nostri studenti un orientamento puntuale e reale oltre a trovare opportunità di lavoro a volte, addirittura prima del conseguimento del diploma. I professionisti coinvolti sono principalmente ex studenti di questa scuola come il direttore operativo di Maggioli Spa Angelo Bianchi, l’imprenditore Raffaello Vasini dello studio Vasini, l’imprenditore Federico Bordoni di Birgo Burger, Stefania Casi del Monte dei Paschi di Siena, ecc.".