Tornei sportivi, ma anche shopping e relax: Riccione in attesa del ponte del Primo maggio

Sport, divertimento e relax hanno caratterizzato il weekend che anticipa il ponte del primo maggio a Riccione. Come da tradizione i lunghi ponti di primavera sono dedicati agli appuntamenti sportivi giovanili e Riccione lo scorso fine settimana ha portato in città migliaia di giovani atleti impegnati nei vari tornei di calcio, basket, volley e nuoto. Allo Stadio di nuoto si è svolta la nona edizione di Swimming Games Aics Open con il Campionato Nazionale Aics di Nuoto 2024 cui hanno partecipato giovanissimi nuotatori da tutta Italia.

Oltre 3.500 giovanissimi calciatori, dai primi calci (annate 2016-2017) agli juniores (annate 2005-2006), sono arrivati a Riccione per “Romagna fest soccer”, la seconda edizione del torneo giovanile che, dallo scorso anno, ha raddoppiato il numero di partecipanti provenienti da tutta Italia. “Siamo molto felici di questo ottimo risultato e ringraziamo l’amministrazione comunale di Riccione, le società del territorio e gli addetti ai lavori che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante appuntamento sportivo” ha dichiarato il il responsabile di Centroeventi Tornei, Giuseppe Malafronte.

Protagonista del weekend anche il basket giovanile con lo storico torneo “Memorial Claudio Papini” a carattere nazionale che ha coinvolto 136 squadre giovanili provenienti da tutte regioni italiane.

Nelle palestre di viale Forlimpopoli e del liceo Volta e Istituto Savioli si sono svolti i tornei di pallavolo giovanili Opes “Mirabilandia Volley Cup” e sui campi di viale Dell’artigianato il torneo di calcio giovanile “Coppa Riviera di Romagna. Al pattinodromo di viale Carpi sabato e domenica l’appuntamento è stato con il campionato regionale Fisr di freestyle.

Shopping, passeggiate e relax

Il meteo clemente del weekend e le temperature in aumento hanno permesso ai numerosi visitatori e turisti in città di godersi le vie dello shopping, le passeggiate sui lungomari e le escursioni in bicicletta sulle piste ciclabili che collegano tutta la città. Numerose le persone che nel weekend hanno visitato la mostra a Villa Mussolini “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio” dedicata alla fotografa americana della street photography del ‘900 approfittando delle aperture straordinarie festive. Tanti anche i bambini che hanno partecipato ai laboratori creativi a tema botanico organizzati nella serra del Giardino sul mare.