Un torneo in ricordo di Francesco, quando il beach tennis diventa affetto e solidarietà

"I love Beach Tennis", torneo di beach tennis femminile e maschile, ha riscosso un grandissimo successo ed ha dimostrato anche in questa 12esima tantissimo affetto e solidarietà. Organizzato in memoria di Francesco Vendemini, dalla famiglia Vendemini, e da tutti gli amici volontari, con il patrocinio di Piacere Spiaggia Rimini, a favore dell’associazione Piccoli Grandi Cuori Odv, che sostiene con i suoi progetti i cardiopatici congeniti in cura presso le Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola Irccs a Bologna, punto di riferimento ed eccellenza sanitaria a livello internazionale.

Il torneo si è svolto a Rimini - Marina Centro, sui campi centrali dell’Adriatic Village e sui campi di gioco dal 30 al 42. In questa occasione sono stati raccolti 2600,40 euro, grazie agli organizzatori di questo progetto, a tutti coloro che hanno partecipato mettendosi in gioco, al pubblico che ha sostenuto i giocatori, a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa giornata e ai bagnini che hanno messo a disposizione la spiaggia e i campi da gioco ma anche a tutti coloro che in modi differenti hanno voluto far parte di questa meravigliosa giornata di sole.