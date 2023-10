Torneo solidale a sostegno dei territori alluvionati, sui campi di Coverciano vince il Comune di Rimini

Il Comune di Rimini ha ottenuto una vittoria in occasione del torneo di solidarietà tra Comuni, disputatosi domenica tra Rimini, Faenza e Firenze. L'evento ha visto una notevole presenza di assessori e consiglieri dei vari Comuni, con l'obiettivo non solo di condividere un giorno di amicizia, ma prioritariamente di raccogliere fondi per gli alluvionati della Romagna.

L'evento si è svolto presso il prestigioso centro tecnico Figc di Coverciano, luogo di incontro della Nazionale di Calcio Italiana prima di ogni grande appuntamento. I partecipanti sono rimasti affascinati dal contesto, arricchito dalle foto e trofei delle storiche vittorie degli Azzurri.

La squadra del Comune di Rimini, guidata dal solido nucleo del Cral Comunale e con la partecipazione di alcuni amici, si è distintamente affermata nel torneo. Tra i presenti dell'amministrazione, figurava il capogruppo della Lista Jamil, Andrea Bellucci.

Dopo la vittoria su Faenza e un pareggio con Firenze, la squadra riminese si è imposta come vincitrice grazie alla differenza reti.

La squadra era composta da: Favarelli, Fabbri M., Rossi, Roverelli, Corbelli, Gessaroli, Cefalo C., Tosi Brandi, Pirani, Vucani, Biagini G. (Cap), Bellucci, Romani, Fabbri T., Zangoli, Di Stasio, Magnani, Quadrelli, Cefalo E., Polcri. Lo staff è formato da Maurizio Giovanardi, Giorgio Biagini, Sante Romani.

Un riconoscimento speciale va agli organizzatori dell'evento, in particolare a Michele e Maurizio Giovanardi, per la realizzazione di questo importante appuntamento di solidarietà.