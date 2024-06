Torre Pedrera come Miami beach: raduno di auto americane sul lungomare

Grande successo della 22esima edizione dell'East Coast Festival raduno di auto e moto americane che si è svolto a Torre Pedrera di Rimini nord. Anche quest'anno tantissime le bellissime auto tutte tassativamente made in Usa. In occasione di questa manifestazione Torre Pedrera si è trasformata come Miami beach dove tanti colori musiche e personaggi hanno creato una magica atmosfera. Presenti importanti club di auto americane dai "Crewiser Garage, Romagna Boys". Presenti auto provenienti da tutta Italia( Roma, Perugia, Martinsicuro, Milano) ma anche un equipaggio svizzero. Una magnifica giornata di sole ha fatto ritrovare amici e appassionati di questo fantastico mondo. In serata un’affascinate passeggiata di questi bolidi sui suggestivi lungomari riminesi passando per piazzale Fellini con lo sfondo del Grand Hotel. Il corteo è stato magistralmente scortato dai motociclisti della Polizia Municipale. Al ritorno una bellissima serata musicale a tema. Visto il grande successo il comitato Turistico di Torre Pedrera assieme a Pierpaolo Pronti si sono già messi in moto per preparare l'edizione 2025.