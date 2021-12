Torre Pedrera non rinuncia al tuffo in mare del primo gennaio

Bagno di Capodanno a Torre Pedrera di Rimini anche quest'anno dopo la festa di Capodanno il Bagno di Capodanno nelle acque gelate del Mare Adriatico scatterà a mezzogiorno dalla battigia davanti al Presepe di Sabbia all'altezza dei del Bagno 65 di Torre Pedrera dove i temerari sfideranno le temperature prossime allo zero per provare l'ebbrezza di tuffarsi nel mare d'inverno. L'appuntamento è per il 1 gennaio 2022 ore 12:00 e dopo il Bagno seguirà lo scambio degli auguri tra tutti i partecipanti e il brindisi al Nuovo Anno.