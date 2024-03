Al via la manutenzione sul torrente Ventena: verranno tagliate le alberature seccaginose

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procederà con il taglio delle alberature seccagginose che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità ed ostacolo alle ordinarie operazioni di polizia idraulica, nell'area di pubblico demanio idrico lungo l'argine in sinistra idraulica del Torrente Ventena tra il ponte di Via Emilia-Romagna e il ponte ferroviario.

“Lo scopo dell’intervento – si legge nella relazione dell’Agenzia - è di garantire la transitabilità dei mezzi meccanici per la sicurezza idraulica connessa ai compiti di polizia idraulica al fine di assicurare un tempestivo intervento in caso di eventi di piena del corso d’acqua” e di impedire che “a seguito di precipitazioni abbondanti o vento forte, o la concomitanza di questi due eventi, si possano causare sradicamento o rottura di grosse branche della vegetazione arborea presente, tali da pregiudicare la funzionalità dei muri idraulici, delle arginature presenti”, al fine di assicurare la pubblica incolumità. Il taglio è di tipo selettivo e non prevede sostituzione di alberi.

L’intervento sul torrente Ventena rientra nell’ambito di un piano di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua principali e minori del territorio riminese (bacini Uso, Conca, Marano, Ventenza, Melo, Tavollo), finanziato dal Fondo sviluppo e coesione.