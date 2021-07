Tosi: "Scelta vaccinale non deve essere usata per esasperare gli animi e farne strumento politico"

Dopo quello di Rimini, anche il sindaco di Riccioen Reanta Tosi entra nel dibattito sulla campagna vaccinale che, come avverte il primo cittadino della Perla Verde, la scelta vaccinale "non deve essere usata per esasperare gli animi e farne strumento politico"."Sono prenotata per fare il vaccino, anche se il Covid l'ho avuto - ha spiegato la Tosi. - Credo anche che la libertà di scelta sia sempre importante e vada rispettata ancora di più quando quella scelta mette in gioco la salute. Strumentalizzare politicamente la scelta vaccinale, dividere ed esasperare gli animi, dividere i cittadini tra buoni e cattivi, è dannoso. E' sbagliato. Usare e strumentalizzare i vaccini, al di là delle convinzioni personali, è segno di debolezza politica profonda. E' sintomo di incapacità di guidare le comunità, le quali devono essere libere di scegliere. Io dico non abbiate paura delle libertà, nostra e degli altri, se alla base c'è il rispetto reciproco delle diverse opinioni su cui invito a riflettere. Per dirla con Voltaire Non sono d'accordo con quello che dici ma combatterò fino alla morte affinché tu possa dirlo".