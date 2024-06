Tour de France, Confartigianato e le imprese della provincia si colorano di giallo per salutare la carovana

Vetrine, laboratori, officine, tutti in giallo. Confartigianato Imprese Rimini ha coinvolto i propri associati della provincia ed ha colorato di giallo la sua sede riminese in via Marecchiese per salutare la storica presenza del Tour de France a Rimini, in una terra dove la passione per il ciclismo è diffusa e il seguito davvero popolare. Inoltre, è stato prodotto un video che tramite la diffusione sui social ha ottenuto un grande apprezzamento, anche perché ad essere stati coinvolti sono state proprio le aziende associate.

“Il Tour de France è nella mitologia sportiva – il commento di Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini – e porta con sé la passione per una disciplina che ha mille risvolti nella cultura popolare. Grazie alle aziende che si sono coinvolte e con fantasia hanno contribuito all’abbraccio che vogliamo trasferire alla carovana gialla. La tappa Firenze-Rimini resterà nella storia di questo grande evento ed è bello cogliere tanta fibrillazione”.