Tour de France e partita degli Azzurri: ci si prepara a un weekend di grande sport

E’ scattato il conto alla rovescia: meno 5 allo storico arrivo del Tour de France. E sale la febbre gialla che, ora dopo ora, contagia tutta la città pronta a tingersi e vestirsi a tema. Un colore che, da ieri, incontra anche l’azzurro. Quando tutto sembrava impossibile, il gol di Zaccagni al 98' regala all'Italia un posto agli ottavi di finale facendo incrociare il percorso degli Azzurri con quello della corsa gialla più famosa del mondo. Sabato 29 giugno l’arrivo del Tour è previsto intorno alle 17,34 sul Lungomare di Vittorio all’altezza del bagno 72. Mentre poco dopo, alle ore 18, si fischia il calcio d’inizio del match dell’Italia contro la Svizzera all'Olympiastadion di Berlino. Un gigantesco sabato di sport per Rimini, che sarà invasa in quei giorni anche da migliaia di atleti di ginnastica artistica e ginnastica ritmica, in città per partecipare a Ginnastica in festa, summer edition.

Rimini è pronta a tingersi di giallo. I monumenti simbolo della città tornano a illuminarsi del colore del Tour: dal 27 al 30 giugno si accendono le luci gialle puntate sul bimillenario Ponte di Tiberio e sull’Arco d'Augusto circondato per l’occasione anche da 6mila fiori gialli (‘tagetes gialli’), su Castel Sismondo e sulla Fontana dei 4 Cavalli, incoronata da 1500 ‘tagetes gialli’ sbocciate nelle aiuole all’ombra del Grand Hotel. E ancora la grande scritta ‘Rimini’ che campeggia al porto (36 metri per 8), le due strutture tridimensionali dedicate al Tour per farsi i selfie in piazzale Fellini e all’Arco d’Augusto, i grandi totem in piazza Cavour e nella zona dell’arrivo.

Nel segno del mito del Pirata, ultimo ciclista in assoluto ad aggiudicarsi Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno, uno dei più grandi campioni di sempre al quale il Tour 2024 rende omaggio insieme a Gino Bartali e Fausto Coppi, l’inaugurazione della grande statua di Marco Pantani che verrà svelata venerdì 28 giugno alle ore 12,45 nella zona del parco Marecchia vicino al Ponte di Tiberio. A trent'anni dalla prima vittoria da professionista al Giro d'Italia, quando arrivò primo sul traguardo della tappa dolomitica Lienz-Merano e a vent'anni dalla sua scomparsa, avvenuta a Rimini il 14 febbraio del 2004, Rimini ricorda Pantani con una statua (alta 5 m con una base di 4,40) che verrà posizionata guardando il ponte di Tiberio. Con questa opera, progettata dal neo ‘compasso d’oro’ Aldo Drudi e donata alla città da un pool di sponsor innamorati del ciclismo e del Pirata, si intende valorizzare leggenda di Pantani lungo la linea verde e azzurra che unisce la collina al mare. Sempre nel segno del Pirata la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Montescudo caratterizzata dai colori rosa e giallo a ricordare i trionfi al Giro d’Italia e al Tour de France. La pista ciclabile, che interessa il tratto di 1,2 chilometri da ghetto Casale alla Gaiofana, verrà completata nell’imminenza dell’arrivo del Tour de France.

E ancora si diffondono le iniziative dei privati e degli operatori turistici: i Bike hotel di Rimini nord organizzano uscite sul percorso del Tour de France per i gruppi di turisti stranieri, centinaia di adesivi in omaggio al Tour de France campeggiano sugli stabilimenti balneari di Piacere spiaggia Rimini, continua la pedalata in giallo del “bagnino d’Italia” Gabriele Pagliarani in giro per tutta la città con i colori della Grand Boucle, gli esercizi associati a Confartigianato imprese Rimini, e non solo, si vestono di giallo con decorazioni, adesivi e manifesti per accogliere nel migliore dei modi l’arrivo della più importante competizione ciclistica al mondo. Una febbre che continua in queste ore a contagiare riminesi e ospiti per raggiungere il clou con il passaggio della carovana gialla, il festoso e colorato corteo messo in scena dai partner della manifestazione sportiva e che precede i ciclisti nelle due ore antecedenti la partenza per animare la folla radunata ai bordi del percorso fino all’arrivo, distribuendo gadget, coinvolgendo i tifosi e gli spettatori in attesa che i campioni sfilino davanti ai loro occhi.