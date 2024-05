Tour de France, summit in Prefettura con i Comuni: a un mese dalla gara si studia la sicurezza

Ad un mese dall’inizio della 111esima edizione del Tour de France – la cui prima tappa partirà il prossimo 29 giugno da Firenze e vedrà Rimini quale città di arrivo, attraversando anche i Comuni di Coriano, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, San Leo, nonché la Repubblica di San Marino – il prefetto Rosa Maria Padovano ha presieduto un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame dei profili inerenti alla sicurezza della manifestazione sportiva.

Durante la riunione, in particolare, è stata operata una disamina dei dispositivi per la gestione in sicurezza della competizione ciclistica, con il coinvolgimento coordinato delle amministrazioni e dei comandi interessati. Sono stati, infine, previsti appositi tavoli tecnici destinati alla definizione degli ulteriori dettagli operativi. Tra le misure che maggiormente impatteranno per il territorio vi sarà la sospensione temporanea del traffico veicolare dei tratti delle strade urbane ed extraurbane interessate dal passaggio della Grand Boucle e dei corridori, i cui dettagli verranno successivamente resi noti e pubblicizzati.

All’incontro hanno preso parte il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il comandante della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, il comandante della Capitaneria di Porto, il vice comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché i referenti delle specialità delle forze dell’ordine (Roan, Polizia Stradale e Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea), dell’Esercito Italiano (7° Aves “Vega”), delle polizie locali, il sindaco di San Leo, i rappresentanti della Provincia di Rimini, dei comuni di Rimini, Coriano, Novafeltria, dell'Anas, di Enac, di Autostrade per l’Italia, del servizio di Protezione Civile della Repubblica di San Marino, nonché, in collegamento da remoto, il rappresentante di Rcs, referente per l’Italia della società francese organizzatrice dell'evento.