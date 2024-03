Il Tour de France entra nelle scuole riminesi

Davanti a duecento studenti e studentesse di età compresa tra i 10 ed i 12 anni è stato scandito il racconto delle tre tappe e della partenza sulle strade italiane che vedranno i ciclisti partire prima da Firenze, per una grande partenza inedita. Direzione Rimini, per il primo arrivo di questa edizione del Giro di Francia.

A dare il via al dettato, alle ore 10, 30, il Sindaco Sadegholvaad che ha portato l’entusiasmo e il saluto della città agli studenti di 7 classi delle scuole Bertola e XX Settembre riunite al palazzetto dello sport Flaminio, mentre l’Assessore ai servizi civici Francesco Bragagni ha incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado 'Di Duccio' di Miramare, tutti in attesa dell’inizio della composizione scolastica dedicata al Tour de France.

Obiettivo principale: avvicinare i giovani allo sport e al ciclismo in particolare, mettere in risalto l’importanza della conoscenza delle lingue straniere e far conoscere agli alunni non solo la terza manifestazione sportiva più seguita al mondo, ma anche tutta la macchina organizzativa che sta dietro ad un evento internazionale come questo. Il premio? Non ci saranno voti e neppure un vincitore ma alcuni fra i partecipanti che si dimostreranno particolarmente interessati al tema del ciclismo e del tour, saranno invitati a vivere un’esperienza indimenticabile dietro le quinte della tappa del Tour de France che arriverà a Rimini il 29 giugno.

Durante il dettato è stato distribuito a tutte le ragazze ed i ragazzi che hanno partecipato un pieghevole che riepiloga il programma del Tour 2024 e riporta alcune indicazioni sull’utilizzo corretto della bicicletta per muoversi in città.