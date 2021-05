Tra atmosfere parigine e ritmo latino: girato a Rivabella il nuovo videoclip di Marco Carta

C’è un pizzico di Rimini nel nuovo singolo di Marco Carta. Il videoclip del brano “Mala Suerte”, infatti, è stato girato in parte tra le atmosfere parigine del Mamì Bistrot di Rivabella. La nuova canzone di Marco Carta, dal ritmo latineggiante, si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate 2021. Il brano racconta un mondo dove non esistono limiti, pregiudizi o etichette. "Sono felicissimo per questo nuovo inizio di stagione. Possiamo iniziare a ballare insieme?", ha scritto l'artista su Instagram.

“E’ stato bellissimo avere con noi, per un’intera giornata, un artista sensibile ed un ragazzo di grande umanità come Marco Carta - spiega la titolare del Mamì Severine Isabey - abbiamo messo a disposizione molto volentieri i nostri spazi per un progetto così importante, anche se cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che il Mamì non è uno spazio riservato solo ai grandi artisti, ma accoglie volentieri chiunque abbia voglia di condividere con noi performance, sperimentazioni e momenti creativi”.