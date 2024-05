Tra gli ostaggi della rapina l'addetto stampa della Prefettura: "Una banda molto disorganizzata"

"Ho avuto paura, è innegabile che non sia stata un'esperienza piacevole, ma quando mi sono reso conto che era una banda molto disorganizzata mi sono tranquillizzato e ho aspettato l'arrivo delle forze dell'ordine". Brutta avventura per Tommaso Bianco, portavoce della Prefettura di Rimini, che era tra i clienti del Banco di San Geminiano e San Prospero mentre l'istituto di credito veniva rapinato da tre malviventi. "Sono entrato in banca mentre la rapina era già in corso - racconta Bianco - e mi sono trovato davanti i rapinatori. Erano molto tranquilli e, a me, agli altri clienti e ai dipendenti, continuavano a dire che non ci avrebbero fatto del male. Una volta entrato, la prima cosa che mi hanno chiesto è stata quella di consegnare loro il cellulare. Oltre al mio, per sicurezza gli ho dato anche quello di servizio per evitare che iniziasse a suonare e che potessero innervosirsi. Poi ci hanno fatto sedere e hanno atteso che la serratura a tempo della cassaforte si aprisse".

Nel frattempo, secondo quanto emerso, dalla banca è partito l'allarme rapina che ha fatto accorrere in via Circonvallazione Occidentale le pattuglie dei carabinieri. "Tutto è durato una ventina di minuti - prosegue Bianco - e quando i rapinatori hanno visto dalle telecamere dell'istituto di credito che arrivavano le 'gazzelle' si sono resi conto che il colpo era andato a monte. Mi è sembrato fin da subito che non fossero professionisti e mi tranquillizzava il fatto che continuassero a rassicurarci che non erano intenzionati a farci del male. Alla fine, l'unico momento di vera tensione è stato quando sono entrati i militari dell'Arma ma sono stati gli stessi rapinatori a consegnare i coltelli e tutto si è risolto per il meglio".