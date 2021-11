Tra Rimini e Riccione si girano le scene di un nuovo film thriller-horror

Sono terminate le riprese nel riminese del lungometraggio dal titolo “L’Orafo”, per la regia di Vincenzo Ricchiuto, scritto da Germano Tarricone e dallo stesso Ricchiuto. La direzione della fotografia è stata affidata a Francesco Collinelli mentre le musiche originali sono di Alexander Cimini. Il film è un thriller-horror e narra l’incursione di tre giovani rapinatori che penetrano nella casa di campagna di una coppia di anziani orafi. L’Orafo è un film che gioca con i generi, dal crime al thriller claustrofobico fino all’horror più crudo in una escalation inesorabile, per raccontare quanto il male riesca a celarsi nei luoghi e nelle persone più impensabili.

Le riprese sono iniziate a fine settembre nelle Marche, nei Comuni di Jesi, Cupramontana e Castelplanio per poi concludersi in Emilia Romagna, a Riccione e Rimini centro. Suggestiva location delle riprese riccionesi è stata la Colonia Novarese. I protagonisti sono Giuseppe Pambieri, Stefania Casini, Gianluca Vannucci, Tania Bambaci, Mike Cimini, Andrea Porti. Gli altri interpreti sono Matteo Silvestri, Stefano Fregni e Antonio Cortese. Entro dicembre inizierà la fase di post-produzione e il montaggio sarà affidato a Matteo Santi, montatore cesenate. Un ringraziamento particolare va al Maestro Orafo Roberto Fenzi, artista molto conosciuto nel riminese per le sue creazioni originali, il quale ha fornito consulenza nonché alcune sue creazioni elaborate appositamente per il film.