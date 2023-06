Tra Verucchio e Bellaria tre giornaliste da Usa, Germania e Ungheria in un bike Press Trip di Apt Servizi

Tre giornaliste specializzate nel settore ciclismo e cicloturismo, provenienti da Stati Uniti, Germania e Ungheria, a pedalare e raccontare le bellezze del nostro territorio. Da lunedì 12 a venerdì 16 giugno in programma il terzo appuntamento della stagione 2023 con i Press Trip coordinati e organizzati da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Consorzio Terrabici, nell’ambito del progetto di comunicazione, marketing e promo-commercializzazione del prodotto bike sui mercati internazionali.

Betsy Welch, dal Colorado, redattrice del noto magazine Velo News (anche in versione on-line https://www.velonews.com/), Carolyn Otto Friesl, dalla Baviera, con il suo lettissimo blog www.ciclista.net, e Melinda Kadar, blogger, creator e freelance da Budapest, saranno protagoniste di un programma che inizierà a Verucchio e si concluderà a Bellaria-Igea Marina (con pernottamenti nei bike hotel associati al consorzio Terrabici). Previste tre giornate dedicate ai percorsi di Via Romagna (www.viaromagna.com) e l’itinerario delle tappe della “Grand Depart” del Tour de France 2024 in Emilia-Romagna, tra San Leo, la Valmarecchia, Rimini, i Colli Cesenati e Cesenatico e una visita finale al Museo Pantani. Non solo bici, ma anche un assaggio delle nostre eccellenze enogastronomiche: le giornaliste saranno coinvolte in tre momenti di degustazione di vini e prodotti tipici in altrettante aziende agricole locali.

Concluso questo Press Trip si guarda già ai prossimi appuntamenti del progetto “Emilia-Romagna Cycling”. Dopo la recente missione in Slovacchia, in programma l’ultimo “Door to Door” 2023 in Repubblica Ceka dal 20 al 23 agosto, cui seguiranno l’eductour di inizio settembre a Cattolica (con tre Tour Operator di settore da Francia, Svizzera e Irlanda, e a seguire il Workshop di Terrabici) e il Cycle Summit di Riolo, in successione cronologica dal 4 al 10 ottobre.