Traffico, il comitato del Rione Clodio: "Siamo tornati agli Anni 60 e l'alternativa al Ponte di Tiberio non c'è"

Il comitato residenti del Rione Clodio torna a intervenire sul tema viabilità. E si dice preoccupato di una mancanza di progettazione, a breve termine, in riferimento all’alternativa al ponte di Tiberio diventato pedonale. “La soluzione non è ancora stata individuata e probabilmente non c’è neanche la volontà di trovarla – sostiene il Comitato -. Questa amministrazione è riuscita nel capolavoro di riportare, come negli Anni 60, il traffico su Corso d’Augusto e Rione Clodio che fanno parte integrante del centro storico e che fino al 20 ottobre 2019 non avevano traffico di attraversamento”.

Il comitato continua a fare leva sul fatto che il transito su via Ducale, secondo le idee iniziali, doveva essere solo temporaneo per alcuni mesi poiché l’amministrazione sosteneva “è impensabile utilizzare via Ducale se non per un breve periodo”.

Il comitato prosegue: “Valutate se vi sembra possibile che una amministrazione comunale possa permettere il transito di migliaia di mezzi al giorno in una via così stretta strutturata come un canyon. Alcuni residenti hanno chiesto al Comune di posizionare dei fittoni per evitare il rischio di essere investiti sull’uscio di casa. Risposta: non si possono mettere perché la larghezza della via non lo consente”.