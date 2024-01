Per il Sigep 70 agenti in campo per scongiurare il caos del traffico

Se al traffico del lunedì, con la ripresa della settimana lavorativa e scolastica, aggiungi quello legato ad una grande manifestazione fieristica come il Sigep, il rischio di ritrovarsi con code e rallentamenti è quasi una certezza. In effetti, nella mattinata odierna, l'andamento del traffico cittadino ha fatto registrare nelle ore di punta (8.45-10.30) rallentamenti della circolazione viaria in alcuni punti della città, a causa dell'elevato incremento dei mezzi in strada. Una situazione comunque attesa, rimasta sostenuta in quella fascia oraria soprattutto lungo le direttrici di collegamento Rimini/Fiera: in particolare Via Coletti, asse Via Roma/Via Matteotti e Statale 16. Dalle 10,30 in avanti il traffico si è andato progressivamente normalizzando. La situazione è comunque sempre stata sotto controllo per l'intera mattinata.

Ogni giorno 70 agenti vigilano sul traffico cittadino

Il comune di Rimini ricorda che per far fronte al flusso straordinario di auto e ridurre al minimo i disagi, la Polizia locale ha predisposto soluzioni di assistenza alla circolazione finalizzate soprattutto a fluidificare i flussi in arrivo ai parcheggi, per evitare congestionamenti alla rotonda dell’ingresso sud, così da evitare il più possibile il formarsi di code in attesa di entrare.

Per questa affluenza eccezionale - prevista in occasione del Sigep - è stato infatti preparato un piano straordinario, in grado di agevolare al massimo l’arrivo in Fiera e lo spostamento sul territorio dei visitatori, mettendo a punto le migliori opportunità di presidio e di collegamento. È stato potenziato al massimo, infatti, il numero delle unità di Polizia Locale che stanno presidiando tutti gli incroci e le rotatorie dislocate in zona fiera e lungo tutte le arterie principali che portano alla fiera. Un piano straordinario che complessivamente in questa settimana vede impegnati sulla strada - ogni giorno - almeno 70 agenti della Polizia Locale su tre turni, coordinati da tre ufficiali e da un'unità di coordinamento. A cui si aggiunge il monitoraggio tramite dispositivi informatici e l’utilizzo del sistema di videosorveglianza sulla circolazione stradale esteso su tutto il territorio comunale per tenere sotto controllo l'evolversi del traffico e l’emergere delle eventuali criticità. Un monitoraggio a 360 gradi che arriva fino alla zona di Rimini sud, dove ad esempio, sulla Statale 16, è stato messo in stato di lampeggio il semaforo dell’aeroporto, che in condizioni normali di viabilità è temporizzato.

Più collegamenti con i mezzi pubblici

Potenziati i collegamenti dei mezzi pubblici disponibili per raggiungere la Fiera di Rimini. Dal 20 al 24 gennaio è stato incrementato il servizio della 'Linea 9' e attivata la 'Linea 9 Shuttle', che dalla stazione ferroviaria di Rimini, in coincidenza con l’arrivo delle corse Metromare, trasferirà gli ospiti del Sigep, senza fermate intermedie, direttamente fino all’interno del quartiere fieristico. Da San Mauro Mare, Bellaria-Igea Marina, Viserba verso la Fiera è attiva la 'Linea 5 Rimini'. Da Miramare, Bellariva, Marina Centro alla Fiera è attiva la 'Linea 10 Rimini'.