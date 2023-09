Trafugata una casetta per le api: nuove targhette e 'bee hotel' a Riccione

In occasione dell’arrivo dei mesi invernali, fondamentali per la svernamento e la riproduzione di api e insetti impollinatori, Futuro Verde, realtà associativa di azione e sensibilizzazione sulla crisi climatica, nei giorni scorsi ha provveduto a effettuare un sopralluogo nella città di Riccione per verificare le condizioni dei Bee hotel, che fanno parte del progetto “Bee Hotel a Riccione” di Bee Kind e Futuro Verde A.P.S" , patrocinato dal Comune di Riccione.

"Purtroppo, il sopralluogo ha portato come risultato la scomparsa di una delle tre piccole casette e anche di tutte e tre le targhe esplicative del progetto nei punti sparsi in città - spiegano - I bee hotel sono stati inaugurati assieme alla cartellonistica lo scorso giugno, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, alla presenza delle classi terze e quarte della scuola primaria Paese dell'I.C. Zavalloni di Riccione. Le casette servono a offrire ospitalità e luogo di svernamento agli insetti impollinatori nei mesi invernali. La scomparsa di una di esse unita a quella delle tre targhe provoca amarezza, ma al contempo volontà e desiderio di proseguire con il progetto di Be Kind e Futuro Verde A.P.S".

Grazie alla donazione a Futuro Verde A.P.S, da parte di Coop Alleanza 3.0, di una casina per api e insetti impollinatori unita alla volontà e al desiderio di entrambe le associazioni di ripristinare la cartellonistica con nuove targhe, il progetto proseguirà. Con il contributo di Geat, saranno riposizionate casina e targhette nelle prossime giornate.

La consegna è avvenuta nella giornata di ieri presso la sede di Geat, con l’incontro tra il presidente della società Fabio Galli e il vicepresidente di Futuro Verde A.P.S. e referente di Be Kind Riccione, Alessandro Romano. “Delle circa 1.400 piante che nel mondo producono cibo e prodotti dell’industria, quasi l’80% richiede l’impollinazione non solo da parte di api mellifere o solitarie, ma anche, tra gli altri, da vespe, farfalle, falene, coleotteri, uccelli, pipistrelli. Da loro dipende il 35% della produzione agricola mondiale, con un valore economico stimato ogni anno di oltre 153 miliardi di euro a livello globale e 22 miliardi di euro in Europa - commentano Galli e Romano - Per questo l’installazione delle casette vuole essere un piccolo ma importante segno per la cura e l’attenzione degli insetti impollinatori, su cui anche le istituzioni europee sono intervenute per affermare la loro importanza. Riccione c’è e vuole fare la sua parte in questa sfida".