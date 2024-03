Tragedia ai confini con il riminese, donna aggredita e uccisa dal proprio cane maremmano

Tragedia a Mercatino Conca, sui confini con il Riminese. Un'anziana è stata aggredita, gettata a terra e uccisa dal proprio cane maremmano. È accaduto nel pomeriggio di giovedì (29 febbraio) nelle campagne di Mercatino Conca, in provincia di Pesaro Urbino. Dopo il fatto è accorso il marito della donna che ha chiamato il 118 e riportato il cane nel recinto.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

All'arrivo dei sanitari, riporta l'Ansa edizione Marche, non c'era più nulla da fare per Gianna Canova, 80 anni, residente da anni a Mercatino Conca. Il cane è stato preso in consegna dai veterinari dell'Ast e verrà probabilmente abbattuto. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri per le indagini ma la ricostruzione sembra chiara. Il sindaco del paese Omar Lavanna combatte da anni mediante ordinanze di cattura, la pratica di lasciare cani pericolosi senza guinzaglio in quanto zona di campagna.