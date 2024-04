Tragedia della solitudine: anziano trovato cadavere in casa, era morto da diversi giorni

Tragedia della solitudine quella emersa nella mattinata di giovedì quando, in una palazzina di Rimini, è stato ritrovato il cadavere di un anziano deceduto da giorni nel suo appartamento. A dare l'allarme, poco dopo le 11, è stata una vicina di casa preoccupata dal forte odore che proveniva dall'abitazione di un 82enne. Nel condominio all'incrocio tra le vie Covignano e Daniele Felici sono così intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver aperto la porta, hanno fatto la macabra scoperta allertando la Questura e il 118. Il medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso dell'anziano, che viveva solo e pare non avesse famigliari, mentre il personale della Scientifica ha effettuato i rilievi di rito. Dai primi riscontri pare che il decesso risalga a diversi giorni fa.