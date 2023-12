Tragedia a Miramare, trovato morto in acqua un giovane 19enne. Il corpo scoperto da dei passanti

A Miramare, all’altezza dei bagni 142-143, è stato rinvenuto in acqua a una distanza di 5 metri dalla riva un cadavere, si tratta di un ragazzo, 19enne, residente in un paese della provincia di Modena, di nazionalità cinese. Il corpo senza vita è stato notato da alcuni passanti, che hanno dato subito l’allarme. Il fatto si è registrato attorno alle 14,30 di sabato (23 dicembre). Sul posto oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti gli addetti del 118 e la Capitaneria di Porto a cui sono affidati i rilievi. Sul corpo del giovane non sarebbero stati trovati segni di violenza, è stato ritrovato completamente vestito e con addosso uno zaino. Secondo una prima ricostruzione il giovane in mattinata si era recato a scuola, per non fare poi rientro a casa: preoccupati della sua assenza, i genitori avevano sporto denuncia alle forze dell'ordine. Gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di un gesto volontario. La salma è stata portata all'obitorio di Rimini, dove durante le prossime ore si procederà con l'ispezione cadaverica esterna, per tutti gli accertamenti del caso.