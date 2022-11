Una terribile tragedia, muore a 30 anni tre giorni dopo il matrimonio. I colleghi: "Eri il nostro pilastro"

Era felice, solare, sorridente. L’ha portata via un malore improvviso. Lasciando senza parole un’intera comunità. Residente a Vallefoglia, segretaria al Fisiolab di Cattolica, la città è in lutto per la scomparsa di Mara Angelini. Aveva solo 30 anni e con lei il destino è stato crudele: appena tre giorni prima si era sposata, dopo tanti anni di fidanzamento, con il marito Alessandro. Sabato il matrimonio al Comune di Vallefoglia, poi lunedì il malore al risveglio: martedì il decesso all’ospedale San Salvatore di Pesaro, dopo la corsa in 118 al Pronto Soccorso e il coma. I medici hanno parlato di un aneurisma dell’arteria femorale, non vi erano stati sintomi precedenti.

La notizia ha lasciato un’intera comunità senza parole. Ai confini tra la Romagna e le Marche. Toccanti le parole dei colleghi della Fisiolab di Cattolica, affidate a un lungo messaggio sui social scritto dalla collega Lucia. “Provo a raccontare che noi di Fisiolab abbiamo perso un pilastro importante della nostra piccola realtà, perché tu eri sempre lì attenta a tutto e pronta a organizzarci e aiutarci in ogni piccola cosa, e a riempirci la testa e il cuore con le tue risate. Ci mancherai Mara, perché la tua assenza si fa già sentire, questo posso garantirlo. Mi mancherà trovare per lo studio i tuoi bigliettini con scritto Ti voglio Bene Doc". E ancora: “Qualcuno lassù ha voluto che tu a soli 30 anni diventassi un Angelo Meraviglioso. E allora vai Mara, vai lassù e brilla come facevi qui con noi E sappi che nei nostri cuori ci sarai sempre perché tu sei e sarai in eterno la nostra Segretaria Stellare”.

Tanti i messaggi di cordoglio, “È tutta notte che provo a scrivere qualcosa che possa essere degno di descriverti, ma non c'è, Mara Angelini eri proprio una persona buona, volerti bene è stato facile fin da subito”. E ancora: “Porgiamo le nostre condoglianze a tutti i componenti del Corpo Bandistico di Colombarone per la precoce e inaspettata perdita di Mara Angelini. Con il suo sorriso e la sua simpatia allietava le serate musicali presentando i brani eseguiti dai suoi amici musicisti”, scrive il Corpo Bandistico di Gradara.

La sepoltura si svolgerà giovedì (10 novembre), alle 15.30, a Montecchio. Ad accompagnare la ragazza in questo ultimo, straziante viaggio, ci sarà la banda di Colombarone, in cui suona il marito e di cui faceva parte anche Mara che spesso presentava i brani.