Tragedia al porto: con l'auto si butta nel canale, un passante si tuffa per salvarlo: "E' stato tutto inutile"

Tragedia sul porto di Rimini, nella tarda mattinata di domenica, dove un 53enne riminese si è tolto la vita gettandosi nel canale con la propria auto. Il dramma si è consumato intorno alle 12,40 quando, in via Sinistra del porto, diversi passanti hanno notato una Volkswagen Polo con una persona al volante ferma nei pressi del bar Bussola col guidatore che ha poi inserito la marcia muovendosi verso la banchina a bassa velocità e poi finire in acqua e iniziare ad inabissarsi. E' scattato l'allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sommozzatori e le motovedette della Guardia di Finanza oltre ai militari della Capitaneria di porto e le pattuglie di carabinieri e Polizia di Stato. Anche un passante si è buttato nel canale per cercare di estrarre il 53enne dall'abitacolo che si stava riempiendo d'acqua ma, alla fine, tutti hanno dovuto desistere e per l'uomo non c''è stato nulla da fare.

Il testimone: "Mi sono tuffato, ma non sono riuscito a salvarlo"

Hazem, pescatore di origini egiziane, da 20 anni in Italia, stava bevendo una birra al bar Bussola quando ad un certo punto tutti i passanti hanno iniziato a gridare e dai tavolini ha visto l'auto andare dritta nel porto canale. L'auto era ferma in via Leurini, quando ad un certo punto ha iniziato ad avanzare verso il canale, attraversando via Sinistra del porto. "L'auto galleggiava ancora, quando mi sono tuffato per cercare di aiutare la persona che era al suo interno - racconta Hazem -, aveva i finestrini abbassati e l'acqua entrava veloce nell'abitacolo. Ho detto a quell'uomo: fatti aiutare. L'ho anche scosso, ma non mi dava nessun accenno di reazione, mi ha solo ripetuto per due volte voglio morire, voglio morire. Ho ancora cercato di aprire la portiera, ero pronto ad aiutarlo, ma l'auto affondava e non c'è stato verso per farlo uscire". Filippo, un altro testimone che si trovava in quel momento fuori dal bar, ha assistito alla scena mentre era al cellulare. "Stavo parlando al telefono con mio papà, fuori dal bar, quando mi sono accorto della presenza di questa auto. Sarà stata ferma vicino al bar per circa una mezz'ora, l'uomo era sempre al telefono, poi ha iniziato a muoversi verso il canale".

L'uomo, recuperato dai sommozzatori, è stato affidato al personale del 118 intervenuto con ambulanza e auto medicalizzata ma il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Nei frenetici momenti dei soccorsi, diversi testimoni hanno parlato di altre persone all'interno dell'auto in quanto, sui sedili posteriori, era presente un seggiolino per bambini. Solo al termine dell'intervento dei sommozzatori, che oltre alla vittima non hanno trovato nessun altro nella Polo, l'allarme è rientrato.