Ancora una tragedia in riva al mare, va in acqua e accusa un malore: inutili i soccorsi per una 90enne

A 24 ore dalla tragedia accaduta sulla spiaggia di Torre Pedrera, dove ha perso la vita un uomo di 69 anni, si registra un nuovo decesso sulla riva. Stamane (giovedì 18 luglio), attorno alle 8,25, a perdere la vita è stata una signora di 90 anni, nata a Genova e residente a Coriano. L’anziana è stata trovata da una bagnante che stava facendo una passeggiata all’altezza del Bagno 24 a Marina Centro. Il corpo della donna, ormai senza vita, galleggiava a pochi metri dalla riva, dove l’acqua arriva alle ginocchia. In quell’orario non era ancora entrato in servizio l’addetto del salvataggio, sul posto si sono precipitati gli uomini della Capitaneria di Porto e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La donna era da sola e c’è voluta qualche ora per risalire all’identità, attraverso i documenti lasciati sotto l’ombrellone. A essere fatale è stato con tutta probabilità un malore.