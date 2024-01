Tragedia sfiorata sui binari, donna viva per miracolo: il treno le passa sopra ma rimane illesa

Tragedia sfiorata lungo i binari della ferrovia, nel tardo pomeriggio di giovedì (18 gennaio). Una donna, 54enne, si è stesa lungo la linea, poco dopo il ponte del porto canale di Rimini. Nel frattempo sulla ferrovia stava giungendo dalla stazione di Rimini il regionale diretto a Ravenna: il macchinista del treno si è accorto della presenza di un ostacolo lungo la linea, ha azionato il freno di emergenza, ma le prime carrozze del treno sono passate sul corpo della persona prima di arrestare la corsa. La 54enne è rimasta miracolosamente illesa, solo sfiorata dal passaggio dei vagoni. A evitare la tragedia il fatto che la persona si trovava distesa parallela tra le due rotaie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale del 118, che l’hanno aiutata e prestato le cure del caso, è stata accompagnata poi in ospedale per tutti i controlli di routine anche se praticamente è uscita incolume. La circolazione dei treni è rimasta bloccata in direzione nord per circa mezz’ora facendo registrare dei ritardi per i treni programmati.