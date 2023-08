Tragedia sulla spiaggia, stroncato da un malore davanti agli occhi dei turisti

Un uomo 80enne, residente nel riminese, ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì (11 agosto) dopo che si era recato in mare per un bagno. Il suo cuore ha smesso di battere dopo avere accusato un malore, avvenuto poco distante dalla riva, all’altezza del Bagno 95, a Rimini Sud. Il personale del salvataggio si è subito accorto della situazione di massima gravità e si è precipitato per andare in aiuto del bagnante. Appena riportato in spiaggia, sono iniziate tutte le manovre per rianimarlo sul posto, ma non c’è stato nulla da fare. Immediato anche l’arrivo dell’ambulanza del 118 con al seguito l’automedica, ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla spiaggia sono intervenuti anche i Carabinieri, in attesa dell’intervento degli uomini della Guardia Costiera.