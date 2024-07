Tragedia sulla spiaggia di Torre Pedrera, turista va a fare il bagno e viene stroncato da un malore

Tragedia nella mattinata di mercoledì (17 luglio) sulla spiaggia di Torre Pedrera. Un uomo, di 69 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, e sulla riviera per qualche giorno di vacanza in compagnia della moglie, ha perso la vita dopo aver accusato un malore in acqua, a pochi metri dalla riva. E’ accaduto attorno alle 10,30, all’altezza del bagno Amerigo 59. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni l’uomo era appena entrato in acqua quando è crollato all’improvviso perdendo i sensi. Immediato l’intervento del responsabile salvamento dello stabilimento balneare, che ha attuato i protocolli d'emergenza con l’utilizzo anche del defibrillatore. Sul posto è subito accorsa un’ambulanza del 118, ma dopo 30 minuti di tentativi per rianimare il turista non si è potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni l’uomo aveva già avuto in passato problemi cardiaci.