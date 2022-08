Tragedia alla stazione, la famiglia di Alessia e Giulia: “Immenso dolore, grazie per la vicinanza”

La famiglia di Alessia e Giulia Pisanu, le due sorelle investite da un treno a Riccione, ringrazia pubblicamente "tutti coloro che in punta di piedi e con tutta la dolcezza possibile fanno sentire la loro vicinanza e partecipano a questo immenso dolore". A farsi portavoce dei familiari è don Francesco Vecchi, che ha coadiuvato don Giancarlo Leonardi nella celebrazione dei funerali che si sono svolti a Castenaso, in provincia di Bologna.

La famiglia fa arrivare un messaggio di gratitudine anche "al sindaco Carlo Gubellini e a tutte le istituzioni presenti per la vicinanza premurosa, a don Francesco e a don Giancarlo per l'apporto spirituale e a tutta la comunità di Castenaso", continua il sacerdote, aggiungendo che "un ringraziamento particolare va anche a chi in questi giorni si è prodigato per le necessità materiali". Infine, la famiglia fa sapere che "si dispensa dalle visite. Se siamo discreti aiutiamo a vivere questo momento senza ulteriore fatica. La presenza di tutti qui già parla tanto da sola e ci sarà modo poi nel tempo di farsi vicini", conclude don Francesco. (fonte/ agenzia:Dire)