Tragedia alla stazione, l'ultimo saluto a Giulia e Alessia. "Sarete sempre i miei raggi di sole"

Ultimo saluto, a Castenaso, nel ricordo di Giulia e Alessia Pisanu, le due ragazze investite la scorsa domenica da un treno Frecciarossa alla stazione di Riccione. A sostenere la famiglia Pisanu c'è un po' tutta la comunità di Madonna di Castenaso, inghiottita e stravolta dalla tragedia ma che ha saputo fare squadra, stringersi attorno al loro dolore. Continue dimostrazioni di affetto e vicinanza, tanto che papà Vincenzo ha deciso di tenere aperto il cancello di casa dove in tanti si sono recapitati per portare un fiore, una parola di conforto, un semplice abbraccio. Il sindaco Carlo Gubellini ha proclamato una giornata di lutto cittadino.

Amici, familiari, residenti di Castenaso: in tanti, dalle 8, quando ha aperto la camera ardente, sono arrivati per dare un ultimo saluto ad Alessia e Giulia Pisanu. Una processione composta e silenziosa, raccolta nel dolore. Sulle bare bianche delle due sorelle, accanto alle loro foto, ci sono i tanti mazzi di fiori, con girasoli rose e gerbere bianche, lasciati da amici e parenti. Nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio sono in programma le esequie. Il padre, insieme ai parenti, all'arrivo si è fermato in lacrime davanti alle bare bianche delle figlie, sui lati sono incisi i loro nomi. Sul libro dei ricordi, all'esterno della chiesa, tante frasi cariche di affetto e commozione. Un'amica ha scritto: "Buon viaggio angeli", un'altra: "Sarete sempre i miei raggi di sole".

Assieme a tutta la città e all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Gubellini, presenti i rappresentanti della Prefettura di Bologna, della Questura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e della Città Metropolitana. A Castenaso anche le istituzioni riminesi, dalla Questura alla sindaca di Riccione Daniela Angelini. Al termine della messa, Giulia e Alessia saranno accompagnate al cimitero comunale, nella stessa via XXI ottobre.