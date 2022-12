Tragedia sul lavoro, fatale la caduta da un muletto: perde la vita un operaio di 51 anni

Una tragedia sul lavoro squarcia la tranquillità della mattinata di sabato e tocca nel dolore Gatteo e Rimini. Venerdì notte, erano circa le 2:30, un operaio senegalese che stava svolgendo la sua attività lavorativa, ha perso la vita in una azienda di Gatteo. La tragedia è accaduta in una impresa che si occupa di lavorazione del legno. La dinamica dell'incidente mortale è al vaglio degli inquirenti, si apprende dalle prime informazioni che l'operaio africano, 51 anni, è caduto da un muletto, un incidente che si è rivelato purtroppo fatale. L'uomo era residente con moglie e figli a Rimini. Sul luogo della tragedia sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, e la Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna per effettuare tutti gli accertamenti su questa tragedia.