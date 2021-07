Tragedia sulla battigia, perde la vita durante il bagno in mare

Tragedia sulla battigia di Riccione nel tardo pomeriggio di giovedì quando un uomo di 71 anni ha perso la vita annegando. Il dramma si è consumato poco prima delle 18 nello specchio di mare davanti al Bagno 19 di viale Torino quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'anziano avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua. E' scattato l'allarme e l'uomo è stato portato a riva dove sono iniziate le manovre di primo soccorso per rianimarlo mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118 arrivati sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Nonostante i disperati tentativi di far ripartire il cuore del 71enne, alla fine i soccorritori si sono dovuti arrendere e il medico ne ha certificato il decesso. Sulla spiaggia, per le pratiche di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto.