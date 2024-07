Tragedia tra i tavolini di un bar, un 58enne trovato senza vita in piazza Cavour

Un uomo di 58 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto sotto i tavolini di un bar di piazza Cavour, nel pieno centro storico di Rimini. Il ritrovamento è avvenuto all’alba di giovedì (18 luglio), attorno alle 5 del mattino. A far luce sul decesso sarà ora l’autopsia, ma secondo i primi accertamenti sembra che non ci siano dubbi: l’uomo sarebbe strato stroncato da un malore durante la notte, una morte per cause naturali. Secondo le informazioni raccolte, l’uomo aveva raggiunto la Riviera Romagnola solamente da pochi giorni e probabilmente era abituale spostarsi di frequente da varie città. E’ stato riconosciuto dalle forze dell’ordine grazie a una scheda della Caritas che custodiva. Dai controlli effettuati non risultava una presa in carico da parte dei Servizi sociali del Comune di Rimini.