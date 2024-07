Tragedia di via delle Piante, il sindaco scrive ai parenti: "Un dolore immenso, tutta la città vi è vicina"

E’ una città di Rimini scossa di fronte alla terribile notizia e alla tragedia avvenuta nella prima mattina di venerdì (5 luglio). Una mamma di 40 anni, Graziana Elga Todaro, si è tolta la vita lanciandosi dall’ultimo piano del palazzo in cui risiedono i genitori, in via delle Piante, nel quartiere Celle a San Giuliano. Con lei, in braccio, il figlio di appena 6 anni: i soccorritori hanno cercato di rianimare entrambi, ma non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che ha spinto a intervenire anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, rivolgendo un telegramma ai parenti che stanno vivendo queste ore nell’angoscia e nello sconforto. Un messaggio di vicinanza a nome di tutta la città: “Non posso neanche lontanamente immaginare il peso del vostro dolore in questa tragica circostanza. Permettetemi soltanto di condividervi la mia vicinanza e partecipazione e lo faccio anche a nome e per conto di tutta la comunità di Rimini. Vorrei che il mio abbraccio giungesse a portarvi consolazione e conforto ma l’unica verità che deve sostenervi è che tutto quello che è stato resterà per sempre nei vostri cuori. Con sincero dolore e affetto”, firmato dal sindaco.

Notte Rosa al Rimini Village: "Prima di tutto doveroso rivolgere una preghiera"

“Oggi la Città di Rimini proprio nei giorni della Notte Rosa, piange la tragedia di una donna che ha deciso di togliersi la vita portando con sé il suo piccolo di sei anni. Come direttore artistico del Rimini Village credo sia doveroso rivolgere almeno un pensiero e una preghiera a questa tristissima storia, dedicando idealmente alle due giovani vite drammaticamente spezzate le esibizioni che stasera e domani porteremo in scena”. Così in una nota il direttore artistico del Rimini Village, Francesco “MrCubanito” Gibilaro commenta il tristissimo fatto di cronaca che ha colpito nella giornata odierna il capoluogo romagnolo.