Tragedia di via delle Piante, in Basilica Cattedrale il funerale di Graziana e del piccolo Manuel

E’ stata fissata la data dei funerali di Graziana Helga Todaro, 40 anni, e del figlio Manuel, 6 anni: saranno celebrati giovedì (18 luglio) alle 9,30 in Basilica Cattedrale, a Rimini. Mercoledì alle 17,30 ci sarà una veglia di preghiera alla chiesa di Santa Maria Maddalena alle Celle. Una tragedia, quella accaduta lo scorso 5 luglio in via delle Piante, che ha sconvolto tutta la città e per la quale sembra essere oramai chiarita la dinamica.

Arrivata sul ciglio del tetto tenendo in braccio il piccolo Manuel, la 40enne si è lasciata andare nel vuoto precipitando per diverse decine di metri. I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito un urlo accompagnato da un violento tonfo e, quando hanno cercato di capirne l'origine, hanno trovato i corpi straziati di madre e figlio. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, accorsi con ambulanza e auto medicalizzata, per i due non c'era più nulla da fare e il medico ne ha dichiarato il decesso mentre sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato.

Secondo quanto emerso la relazione della 40enne, con il compagno padre del piccolo, era arrivata al termine e questo potrebbe aver influito non poco sulla depressione in cui versava Graziana che si era anche rivolta a un legale per avere un aiuto per la gestione delle pratiche legate all’eventuale affidamento del bambino.