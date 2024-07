Tragedia in via delle Piante, i vicini increduli: "Da quel tetto era già morto un ragazzo, non ci sono parole"

In via delle Piante regna un clima attonito. I passanti, residenti nei palazzi limitrofi di questa zona residenziale di San Giuliano, faticano a trovare le parole. Per descrivere un terribile risveglio. E’ stata una signora, del palazzo a fianco dove si è consumata la tragedia, a chiedere per prima i soccorsi, poco prima delle 8 di venerdì (5 luglio): quando si è affacciata dalla finestra ha scorto i due corpi riversi sulla piazzetta interna, ha iniziato a gridare e ha chiamato i soccorsi. “Non ci siamo accorti di nulla – racconta una ragazza, le sue finestre danno proprio sulla scena dove è avventa la tragedia -, purtroppo non è la prima volta che accade, tanti anni fa un giovanissimo che aveva 17 anni si buttò nel vuoto sempre da lì. E’ davvero tutto molto triste”. Fatale per Graziana Elga Todaro e il figlio di 6 anni che aveva in braccio è stato un volo di 30 metri, dal tetto del palazzo dove vivono i genitori, residenti in questa palazzina da ormai una decina d’anni.

La donna avrebbe raggiunto il tetto, di prima mattina, per poi lanciarsi nel vuoto. Il terrazzo all’ultimo piano è una pertinenza del condominio a volte utilizzata dagli inquilini, anche per stendere. Ma Alberto, vicino che abita al 2° piano dello stabile, non si capacita di come possa essere successo: “Ricordo le visite domenicali di questa ragazza, era frequente la presenza dai genitori, e quel bimbo spensierato che lo si vedeva a volte correre qui attorno. E’ una tragedia davvero terribile: per chi non c’è più, ma penso a quei poveri genitori, a cui deve andare un pensiero e il sostegno di tutti in questo momento”.

Secondo le prime informazioni la 40enne, impegnata professionalmente come commessa in una boutique, stava accompagnando il figlio dai nonni. Il bimbo sarebbe poi dovuto andare al centro estivo, accompagnato dai parenti. Invece di entrare nell'appartamento la donna avrebbe raggiunto il terrazzo per poi compiere il terribile gesto: “Generalmente la porta che conduce al terrazzo è sempre chiusa a chiave – racconta un vicino -, ma c’è spesso via vai, chi poteva immaginare una cosa del genere”.

La famiglia, i parenti, sono trincerati nel loro dolore. All’interno della palazzina di via delle Piante. Nella borsa della 40enne, che aveva al suo fianco al momento dell'arrivo dei soccorsi, gli investigatori hanno trovato dei biglietti d'addio e dei farmaci antidepressivi. Entrambi sono morti sul colpo, alcuni testimoni raccontano come all’arrivo dei soccorsi sono state tentate tutte le operazione per rianimarli, ma non c’è stato nulla da fare.