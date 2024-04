Pennabilli raccontata dalla giornalista di viaggi Erika Mariniello, il paese protagonista in tv

Il viaggio alla scoperta dell’Italia insolita, tra ricette, luoghi e la storia di produttori che propongono eccellenze continua. Il tour di “Viaggio di Gusto – Si parte con Erika” propone una puntata dedicata al paese di Pennabilli, in provincia di Rimini.

La giornalista di viaggi Erika Mariniello, da anni volto di Marcopolo tv (oggi Alma tv, canale televisivo che accorpa gli ex Marcopolo e Alice) torna con nuove puntate del format “Viaggio di Gusto – Si parte con Erika” e farà scoprire ai telespettatori quello che l’Italia può offrire dal punto di vista eno-gastronomico, culturale e artistico, partendo dalla realizzazione di un ricetta locale e passando al racconto della storia di produttori enogastronomici e raccontando esperienze da fare e luoghi da vedere sul territorio.

La puntata dedicata a Pennabilli

La quarta puntate del format, in onda sabato 20 aprile alle 20 e in replica domenica 21 aprile alle 11, sarà dedicata a Pennabilli. Il borgo è famoso anche per essere stato per anni la casa del poeta Tonino Guerra e per aver ospitato ben due volte il Dalai Lama. Partendo dalla realizzazione dei lupini della Penna, un particolare piatto locale di pasta ripiena nel ristorante Al Bel Fico, Erika Mariniello visiterà il borgo soffermandosi sui luoghi dedicati a Tonino Guerra, racconterà il Museo Diocesano del Montefeltro nel centro storico e visiterà l’hotel Il Duca di Montefeltro, dove alcune stante sono dedicate proprio al poeta, celebrato con alcune sue opere esposte all’interno dell’edificio.

Il programma oltre ad avere una visibilità televisiva verrà poi proposto sui canali social di Si parte con Erika e Viaggio di Gusto (Facebook, Instagram e YouTube @siparteconerika e @viaggiodigusto_tv) e sull’omonima testa giornalistica siparteconerika.com.

“Pennabilli è un borgo molto particolare, l’ho visitato e raccontato più volte e sono contenta di esserci tornata ancora. Scoprire l’Italia non solo è molto interessante, ma è anche un lavoro importante per promuovere alcuni territori meno conosciuti - commenta Erika Mariniello -. Ho iniziato a collaborare con Marcopolo tv (oggi Alma tv) all’età di 24 anni, ricordo come se fosse ieri la mia prima puntata di Weekend, il programma con cui ho iniziato: proporre progetti nuovi e puntate inedite è una grande emozione. Visitare posti nuovi, incontrare le persone che li abitano, scoprire ricette e tradizioni per me è un grande arricchimento. Un lavoro reso possibile grazie ad una grande squadra di professionisti che lavorano dando sempre il massimo. “Viaggio di Gusto”, come tutti i progetti che porto avanti, è il frutto di tanto ricerca, progettazione e post-produzione che non va mai dato per scontato”.