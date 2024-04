Un trampolino di lancio per giovani artisti: presentata la quarta edizione del Meeting Music Contest

Un contest per giovani artisti e band, giunto ormai alla quarta edizione, che ha coinvolto oltre 500 partecipanti e, come giurati, artisti quali Morgan, Lorenzo Baglioni, Hu, Federico Mecozzi, Grazia Di Michele, N.A.I.P., Erica Mou. È il Meeting Music Contest, nato nel 2021 dalla sinergia tra il Meeting per l’amicizia fra i popoli, il più grande evento estivo culturale e giovanile europeo e il Mei di Faenza, la piattaforma di scouting nazionale più importante della scena discografica indipendente italiana.

Nella sede della regione Emilia-Romagna, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024. "Il Meeting Music Contest, nato grazie all’incontro tra due importanti realtà come il Meeting di Rimini e il MEI-Meeting degli indipendenti di Faenza - ha detto in apertura Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna -, mette al centro i nuovi talenti che trovano espressione attraverso il linguaggio della musica e credo che sia un messaggio di assoluta rilevanza. Saper valorizzare e costruire le fondamenta del percorso per i giovani che vogliono affermarsi in campo musicale è un aspetto che merita l’attenzione di tutti noi a livello istituzionale".

Per Emmanuele Forlani, direttore del Meeting di Rimini, "la quarta edizione del MMC si apre verso un Meeting, il 45mo, che si interroga sull’essenziale e sulla sua ricerca. La musica è da sempre un veicolo privilegiato per esprimere ciò che è essenziale nella vita e qual è la strada per raggiungerlo. Il Meeting sin dalla sua prima edizione è fatto da giovani e rivolto a giovani. Siamo particolarmente curiosi di scoprire che cosa emergerà da questa nuova edizione».

"Giungere alla quarta edizione del MMC è motivo di orgoglio per diversi motivi - ha aggiunto Otello Cenci, responsabile dipartimento Spettacoli del Meeting -. Primo fra tutti, non era scontato che un concorso nato in un periodo così particolare come quello della pandemia, riuscisse ad adeguarsi ai rapidi e radicali cambiamenti che il settore della musica sta vivendo in questi anni. Secondo motivo di grande soddisfazione sono i ragazzi vincitori delle tre passate edizioni: tutti giovani di talento che stanno ottenendo riscontro anche su altre importanti ribalte nazionali. In ultimo, la nuova edizione inizierà con nuove prestigiose sinergie che ci daranno modo di crescere ulteriormente".

"Torniamo con grande soddisfazione a questa nuova edizione del Meeting Music Contest di Rimini, prodromico del Mei di Faenza, che in soli tre anni è già diventato un punto di riferimento per i giovani artisti - aggiunge Giordano Sangiorgi, fondatore e patron del Mei e direttore artistico del Contest assieme a Cenci -, ed ha già laureato, tra le oltre 500 proposte, nuove leve di indubbia qualità come La Noce, l’ultima vincitrice del contest, un’artista, che dopo la vittoria al contest e l’album in uscita, farà certamente parlare di sé per la sua originalità e innovazione».

Proprio la giovane cantautrice e polistrumentista romana, oltre ad eseguire due brani in diretta (“Libera” e “Nuvole nere”), ha portato una testimonianza sulla sua esperienza del Meeting Music Contest. "Il Meeting Music Contest 2023 è stata un’esperienza mozzafiato!», ha detto La Noce. «Essere tra i cinque finalisti e ricevere il premio dalle mani di una figura titanica della musica come Morgan è stato puro fuoco nell’anima! Quando sono salita sul palco ho tolto le scarpe per sentire il terreno sotto i piedi e per non volare via coi miei pensieri cantando con tutto il cuore. Esibirsi al Mei, conoscere artisti come Elisa, gli Afterhours è stato come volare sulle ali della musica stessa! Non posso che ringraziare con tutto il cuore Giordano Sangiorgi, Otello Cenci e tutto il fantastico team del MMC, che hanno reso tutto questo possibile. Grazie all’Emilia Romagna per aver accolto la mia musica con grande calore. Quest’esperienza mi ha trasformata e resa più audace nel mio percorso".

L’edizione 2024

Anche quest’anno i partecipanti al Mmc si misureranno sul tema del Meeting: quello della 45ª edizione, tratto da una frase del romanziere americano Cormac McCarthy, è “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?” Gli artisti sono invitati a presentare un brano inedito.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli artisti, band musicali e altre formazioni di qualsiasi genere e stile. Questi i requisiti di candidatura: avere un’età compresa tra i 14 e i 40 anni, non essere vincolati da alcun contratto discografico ed editoriale, presentare un inedito, senza preclusione di genere, in qualsiasi lingua (italiana, straniera, dialettale) della durata massima di 5 minuti. La partecipazione è totalmente gratuita.

I 5 selezionati si sfideranno per la vittoria nella serata finale, in programma il 24 agosto 2024, sul Palco Piscine Ovest della Fiera di Rimini. Per l’occasione, una Giuria d’Onore, presieduta dal cantautore Filippo Graziani, insieme ad altri rappresentanti del settore musicale e ai coordinatori Otello Cenci e Giuliano Sangiorgi, valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione.