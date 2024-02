La trans ammette il ricatto a luci rosse ma precisa: "L'imprenditore sapeva dei video hard"

Si è tenuto nella mattinata di mercoledì l'interrogatorio di garanzia della transessuale 31enne di origini bulgare accusata di estorsione nei confronti di un cliente, un imprenditore 65enne, ricattato per evitare che i filmati dei loro incontri a luci rosse finissero nelle mani della moglie di quest'ultimo. L'indagata, difesa dall'avvocato Massimiliano Orrù, ha sostanzialmente ammesso gli addebiti ma davanti al gip ha tenuto a fare diverse precisazioni per alleggerire la sua posizione. "Sì, l'ho ricattato - ha spiegato la bulgara - ma i video a luci rosse non sono stati fatti di nascosto e, per realizzarli, è stato usato anche lo smartphone del mio cliente che è venuto da me in due occasioni. Si era presentato con una valigetta di giocattoli sessuali e si faceva riprendere mentre li usava e si travestiva da donna". Secondo il racconto della 31enne, inoltre, l'idea del ricatto era nata dalla grossa disponibilità di denaro del 65enne. "Mi sono fatta prendere la mano - ha aggiunto - e mi è venuta l'idea di approfittarne". Al termine dell'interrogatorio, la transessuale è rimasta in carcere.

Secondo quanto ricostruito l'imprenditore, assistito dall'avvocato Alessandro Petrillo, aveva conosciuto la sua aguzzina lo scorso novembre su un sito specializzato in incontri sessuali a pagamento e dopo due rapporti con la 31enne si sarebbe visto chiedere somme di denaro sempre crescenti per evitare l’invio alla moglie e ad un’amica di un video compromettente. Nella denuncia la vittima aveva raccontato che il primo incontro era avvenuto nell'appartamento della trans e, secondo quanto emerso, sarebbe durato più del previsto tanto da far lievitare la tariffa da 500 euro, come inizialmente concordato, a 2mila. L'imprenditore aveva quindi pagato effettuando dei bonifici istantanei ma la storia non si era conclusa con il primo pagamento: qualche giorno dopo la 31enne era tornata a farsi viva chiedendogli un migliaio di euro per pagarsi un viaggio in patria. Anche stavolta il 65enne aveva allentato i cordoni della borsa ma è dopo qualche settimana che la situazione era precipita. La trans, infatti, gli avrebbe inviato via Whatsapp il video del loro incontro clandestino insieme ai numeri di telefono della moglie e della figlia lasciando intendere che il filmino a luci rosse sarebbe arrivato alla famiglia dell'uomo.

E' a questo punto che le richieste di denaro da parte della transessuale sarebbero diventate sempre più pressanti con la vittima costretta ad effettuare bonifici su bonifici fino ad arrivare a pretendere complessivamente 80mila euro. In seguito alla denuncia sporta dal 65enne, le indagini hanno permesso di appurare che la 31enne si prostituiva in un appartamento di proprietà di un 67enne che, difeso dall'avvocato Tiziana Casali, è indagato per sfruttamento della prostituzione.