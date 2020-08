Trans tenta di rapinare un turista nella notte, un altro lo ferisce con una bottiglia rotta

Aggredito con un coccio di bottiglia e lasciato in terra sanguinante. E' la scena che la Polizia di Stato ha trovato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 5, in via Rapallo. Appena arrivati sul posto i poliziotti hanno preso i contatti con la vittima, un 36enne tunisino a Rimini in vacanza, che si trovava a terra, che ha riferito di essere stato aggredito al costatocon un collo di bottiglia. L'aggressore è stato trovato poco distante.

Secondo quanto ricostruito, la vittima mentre transitava sul marciapiede di viale Regina Margherita in direzione Rimini, all’altezza di via Rapallo, ha visto un gruppo di 3 transessuali. Una volta superato il gruppetto si è sentito abbracciato da dietro da uno dei trans che gli stava sfilando una banconota da 50 Euro dalla tasca. Per reazione al furto appena subito la vittima ha tirato i capelli di un altro transessuale del gruppo, un 26enne peruviano, che per reazione gli ha sferrato due pugni al viso e una testata tramortendolo e facendogli mollare la presa. Nel parapiglia la vittima è riuscita a recuperare il maltolto. Il trans che aveva sfilato i soldi al turista, vistosi scoperto si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre l’altro, quello che gli aveva sferrato i pugni, vedendo la strenua resistenza della vittima, ha spaccato a terra una bottiglia di birra e l'ha colpito. Subito dopo averlo colpito ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dall’immediato intervento dei poliziotti. Il 26enne peruviano, irregolare sul territorio italiano è stato denunciato per rapina e lesioni e per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano.