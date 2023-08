Contesta la prestazione sessuale a pagamento, trans minaccia il cliente con un coltello alla gola

E' stata arrestata dai carabinieri di Rimini, con l'accusa di rapina aggravata, una transessuale brasiliana 34enne accusata di aver minacciato con un coltellaccio da quasi 20 centimetri il mancato cliente. La vittima, un turista tedesco 31enne, aveva contrattato un doppio rapporto sessuale per un compenso di 100 euro ma quando si è accorto che non si trattava di una donna ha fatto marcia indietro. L'uomo, sabato scorso, era entrato in contatto con la brasiliana e si era accordato per un incontro a casa di quest'ultima in un appartamento in un residence di via Taranto a Rimini.

Quando il 31enne è arrivato nella stanza, ha capito l'errore e avrebbe cercato di disimpegnarsi ma per tutta risposta la 34enne ha preteso ugualmente il compenso e per convincerlo avrebbe afferrato la lama minacciando il mancato cliente che non ha potuto far altro che consegnarle il denaro per poi uscire dalla casa e chiedere aiuto ai carabinieri. Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, la trans ha continuato a dare in escandescenza mimando il gesto del taglio della gola.

Riportata la situazione alla calma, i carabinieri hanno perquisito la stanza della 34enne e, oltre a una modica quantità di hashish, hanno trovato anche i 100 euro oggetto del contendere. Al termine degli accertamenti, per la brasiliana arrivata a Rimini da un paio di mesi con un permesso turistico sono scattate le manette. Difesa dall'avvocato Michela Vecchi, la trans sarà sottoposta all'interrogatorio di garanzia davanti al gip nella giornata di martedì.