Le transfemministe: "Noi aggredite al Summer Pride". Arcigay: "Anche chi critica è una ricchezza"

Dopo il caso delle presunte molestie alle donne durante l’Adunata Nazionale degli Alpini dello scorso anno, ora a finire nel mirino delle attiviste transfemministe è il Rimini Summer Pride. In una lettera inviata alle redazioni dei giornali, il gruppo che si identifica come collettiva “queer Pride Off”, denuncia che durante l’evento al Parco del Mare si sarebbero registrate “aggressioni fisiche e verbali”. Al momento, non risulterebbero però denunce alle forze dell’ordine. Questo quanto sostengono le attiviste: “Alla partenza, dopo inutili tentativi di trovare una mediazione con lo staff del Summer Pride che voleva destinarci la coda del corteo, mettendoci in fondo dopo i carri degli sponsor e dei locali, alcune compagne hanno subito violenza da un componente del direttivo di Arcigay sopraggiunto a spintonarci e a tentare di rovesciare il risciò e con esso l'impianto posizionato sopra”.

La testimonianza prosegue così: ”Forti dell'abbraccio caloroso e della forza collettiva dei compagni e delle compagne, non abbiamo ceduto alla provocazione allontanando in maniera nonviolenta l'aggressore. Provocazioni che sono continuate per buona parte del corteo e agite da più persone dello staff, anche quando oramai avevamo conquistato la nostra posizione dietro i carri delle associazioni, fino al tratto finale in cui ci siamo ritrovate costrette dall'intervento della security e della polizia a lasciare il corteo che si stava dirigendo verso il palco allestito in Piazzale Fellini”.

Il gruppo prosegue: “Sentiamo il bisogno di elaborare quanto accaduto insieme a tutta la comunità lgbtqia+, sentiamo il bisogno di informare i cittadini e le cittadine di Rimini (e non solo) della gravità dei fatti accaduti. Questa violenza è inaccettabile così come inaccettabile è che si esprima all'interno dei Pride. È la stessa violenza di chi ci opprime dalle aule del Parlamento, solo un po' più colorata di rainbow ad uso e consumo di misere carriere partitiche. Noi non ci stiamo”.

Sul tema interviene Marco Tonti, presidente di Arcigay che detiene la regia del Summer Pride: “Ogni pride è una situazione organizzativamente molto complessa, e la priorità di ogni volontario è quella di garantire la sicurezza di tutte le persone presenti. I mezzi che si muovono in una massa di migliaia di persone possono costituire un pericolo involontario per l'incolumità e il benessere soprattutto per le persone partecipanti più fragili che si trovavano lì vicino. Per questo a chi guida i mezzi esterni all'organizzazione abbiamo sottoposto precedentemente un regolamento di comportamento che doveva essere sottoscritto. Una volta avviata la parata, compreso il mezzo del centro sociale Casa Madiba, le cose si sono svolte al meglio, e ogni voce ha avuto il suo spazio di partecipazione a quell'evento caleidoscopico e sfaccettato che è il pride, ogni pride. Ogni voce che partecipa è una ricchezza, comprese quelle dissonanti e critiche, comprese quelle che non hanno partecipato al percorso di costruzione del pride stesso, e hanno uno spazio che non è mai stato negato fin dal 2016, anno della prima parata a Rimini. Alla conclusione del percorso tutti i mezzi, sempre per ragioni di sicurezza, sono stati allontanati dalla parata e la serata è proseguita dal palco senza nessun problema”.